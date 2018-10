Australia | Var annulla un gol nel derby di Sydney | l' ex Bayern Babbel impazzisce VIDEO

Gp Australia - Alvaro Bautista prenderà il posto di Lorenzo : Roma, 25 ott., askanews, - Jorge Lorenzo, rientrato in Europa domenica scorsa, mercoledì è stato operato con successo al polso sinistro dal Dottor Xavier Mir della Clinica Dexeus, che è intervenuto in ...

MotoGP - GP Australia. Alvaro Bautista sostituisce Jorge Lorenzo : 'Per me è un sogno' : Bautista a Sky: "Sono fortunato ad avere questa opportunità" Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport MotoGP, Bautista racconta l'emozione di correre il GP d'Australia con la Ducati ...

MotoGp - Marquez : 'Bello arrivare in Australia con il titolo già vinto' : Lo spagnolo Marc Marquez, fresco campione del mondo, è già pronto per la prossima gara in Australia, dopo aver vinto il titolo mondiale piloti al Twin Ring di Motegi, a caccia di un record di 24 ...

MotoGP : Jorge Lorenzo dovrebbe saltare anche il GP d’Australia. Alvaro Bautista potrebbe sostituirlo : I guai fisici sono più seri del previsto per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Ducati, impegnato nel Mondiale 2018 di MotoGP e caduto ad Aragon (Spagna) e in Thailandia riportando in quest’ultimo caso una frattura al radio sinistro, dovrebbe essere costretto a saltare anche l’appuntamento del prossimo weekend a Phillip Island (Australia). Il trittico Giappone-Australia-Malesia non consente all’iberico di avere troppo ...

F1 - che sgarbo della Red Bull a Ricciardo : vietata all’Australiano la possibilità di provare la Renault ai test di Abu Dhabi : Il pilota di Perth ha rivelato come la Red Bull gli impedirà di salire a bordo della Renault in occasione dei test Pirelli fissati per il 27 novembre ad Abu Dhabi Un gesto davvero discutibile, che senza dubbio non avrà fatto piacere a Daniel Ricciardo. La Red Bull infatti ha deciso di vietare all’australiano di salire a bordo della Renault in occasione dei test Pirelli di Abu Dhabi, in programma il 27 novembre dopo due giorni dalla ...

Australia : banca centrale RBA lascia tassi interesse invariati. Mercato immobiliare rallenta - ecco dove : La banca centrale Australiana RBA, Reserve Bank of Australia, ha lasciato i tassi di interesse invariati all'1,5%. Nel comunicato che ha accompagnato l'annuncio, si legge che "il basso livello dei ...

Australia : corsa contro il tempo per salvare il velista ferito nell’Oceano Indiano : corsa contro il tempo per soccorrere il velista Abhilash Tomy, gravemente ferito e alla deriva al largo delle coste Australiane: era impegnato nel giro del mondo in solitaria del Golden Globe. Secondo quanto riferisce la BBC, verrà raggiunto da un peschereccio francese. L’albero dell’imbarcazione si è rotto a causa di una tempesta nell’Oceano Indiano. “Quello che sappiamo è che il peschereccio francese Osiris dovrebbe ...

Archeologia : i ricercatori sono vicini a trovare il relitto dell’Endeavour - la nave che portò il Capitano Cook in Australia nel 1770 : I ricercatori stanno analizzando un relitto a largo della costa del Rhode Island che potrebbe essere la nave utilizzata dal Capitano James Cook, esploratore del XVIII secolo, per solcare i mari del mondo. Il relitto è stato identificato dal Rhode Island Marine Archaeology Project, che guida le ricerche, e dall’Australian National Maritime Museum. È uno dei 13 relitti noti per essere stati nel porto vicino Newport, Rhode Island. Gli archeologi si ...