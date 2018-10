Attacco alla stampa | Battista | «La libera informazione rende il Paese migliore»

"Gli insulti alla donna di colore? Solo un Attacco di collera. Non sono razzista" : L'uomo che ha insultato un'anziana di colore e disabile su un volo Ryanair e che perciò è stato accusato di razzismo è finalmente uscito allo scoperto: si è scusato e ha assicurato di non essere razzista. Il britannico si era rifiutato di sedere accanto alla donna sul volo Barcellona-Londra e l'aveva chiamata "brutta nera bastarda": una scena che i passeggeri presenti sull'aereo non hanno mancato di filmare col ...

Manovra - Salvini : dalla Ue uno schiaffo - Attacco a nostra economia : C'è un attacco all'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina'. Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in …

Salvini : Dalla Ue Attacco all'economia italiana : "La bocciatura della Commissione mi sembra un attacco pregiudiziale. La contestazione principale è di non toccare la legge Fornero. È un attacco all'economia italiana. Noi non cambiamo". Così Matteo Salvini ai microfoni di 'Rtl 102.5'."Questi 4 burocrati a Bruxelles - dice il vicepremier - hanno promosso sempre tutte le altre manovre. Quelle manovre approvate, applaudite, hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi. E' mio dovere fare il ...

Grande Fratello Vip - duro Attacco alla Marchesa d’Aragona : “Una strega cattiva” : La Marchesa d’Aragona attaccata dai concorrenti del Grande Fratello Vip Non tendono ad arrestarsi gli attacchi alla Marchesa d’Aragona. I concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 hanno utilizzato delle parole poco carine nella notte per descriverla. Il pensiero comune è quello secondo cui stia recitando una parte. Questo significa che in realtà il suo carattere […] L'articolo Grande Fratello Vip, duro attacco alla Marchesa ...

IVAN CATTANEO LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP 2018?/ Inizio col botto e Attacco alla Marchesa : IVAN CATTANEO al GRANDE FRATELLO Vip 2018 questa settimana si è arrabbiato e non poco. Qualcuno ha rubato alcuni suoi effetti personali, facendolo andare su tutte le furie.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:54:00 GMT)

Michael Moore - uragano alla Festa di Roma : Attacco a Trump e Salvini : Il regista americano ha poi fatto un parallelismo tra la politica italiana e quella americana: "E' colpa della sinistra se noi abbiamo Trump e voi avete Salvini e Di Maio". E ha aggiunto: "Sono ...

Sergio Mattarella - Attacco senza precedenti al governo : 'Serve senso di responsabilità dalla politica' : 'Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una ...

Fiorentina - radar per l'Attacco : nel mirino Oberlin. Occhio alla Sampdoria : Come riportato da Il Corriere dello Sport , il calciatore del Basilea è nel mirino di Corvino, ma attiva sul suo conto rimane anche la Sampdoria.

Allarme dell'Ue : 'Elezioni sotto Attacco - dati come armi da guerra' : "Le nostre elezioni sono sotto attacco, non di bombe o proiettili, ma di bots e bytes" e, "anche se le fake news non sono niente di nuovo, il mondo cyberconnesso di oggi le rende molto pi facili in termini di scala e molto pi grandi in termini di impatto", dove "i dati" personali e comportamentali raccolti su internet dai social e ...

Aborto - Possibile in piazza a Verona. Brignone : “Rispondiamo all’Attacco alla legge 194” : Beatrice Brignone, segretaria di Possibile spiega perché ha aderito alla manifestazione organizzata da 'Non una di meno'. E lancia una campagna al femminile per le Europee 2019: "Vogliamo imporre nel dibattito politico italiano ed europeo la centralità delle donne. Per sintetizzare con un titolo quella che vogliamo portare avanti è 'la politica delle compagne contro quella del Capitano".Continua a leggere

Bonucci - Attacco alla Figc Eravamo al punto zero - non è cambiato nulla : Bisogna avere adesso il coraggio di guardarsi allo specchio e cambiare',, che ha appunto delega allo sport, Bonucci ha sottolineato la gravità del problema e la necessità che le imminenti elezioni ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in testa alla classifica cannonieri! Sylla e Danesi in lotta per Attacco e muro - l’Italia vola : Paola Egonu è in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 di Volley femminile. L’Italia si risveglia così dopo la qualificazione alla Final Six e il sorteggio della terza fase che ci ha inserito nel girone con Giappone e Serbia (giocheremo lunedì 15 e martedì 16 ottobre). L’opposto della nostra Nazionale svetta al primo posto con 182 punti e ha ormai iniziato il duello finale con l’olandese Lonneke Sloetjes (174) per ...

Scuola - Governo Lega-M5S sotto Attacco : ‘Fermiamoli subito’ - l’allarme PD : Dura presa di posizione della senatrice Simona Flavia Malpezzi, in merito alla manovra finanziaria che il Governo Conte si appresta a varare. L’esponente del Partito Democratico ha pubblicato un post su Facebook dove si afferma come l’esecutivo voglia mettere le mani nelle tasche degli italiani. L’appello di Simona Flavia Malpezzi è quello di fermare subito il Governo che intende gravare le future generazioni di un debito ...

Borsa - tonfo di Tokyo : -3 - 89% dopo Wall Street e l’Attacco di Trump alla Fed : Pesano sui mercati azionari i commenti duri del presidente degli Usa Donald Trump sulla Federal Reserve e i troppo frequenti rialzi dei tassi: «La Fed è impazzita - ha detto il...