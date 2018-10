Atletica | Maratona Venezia 2018 | spettacolo in laguna Kawauchi e gli africani sugli scudi

oasport

(Di sabato 27 ottobre 2018) Domenica 28 ottobre andrà in scena ladi, una delle grandi classiche del panorama italiano per quanto riguarda la 42 km. La 33esima edizione di questo imperdibile appuntamentore prevede la partecipazione di addirittura 13000 podisti che in uno scenario da favola cercheranno di andare oltre i propri limiti: partenza da Stra, cittadina alle porte del capoluogo veneto, e arrivo presso la suggestiva Riva Sette Martiri dopo essere passati anche in Piazza San Marco. Sono tanti i protagonisti di questa imperdibile kermesse che precede di una sola settimana l’attesissimadi New York, senza dubbio la prova più prestigiosa al mondo per quanto riguarda questa disciplina. La grande stella ai blocchi di partenza sarà il giapponese Yuki, l’uomo capace di vincere a Boston pochi mesi fa in condizioni meteo proibitive e che punta a correre 100 ...