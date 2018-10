Atalanta Parma 3-0 | gol e highlights Apre un autogol di Gagliolo | poi le reti di

L'Atalanta spazza via il Parma : i nerazzurri si impongono per 3-0 : L'Atalanta di Gasperini mette il turbo nella ripresa contro il Parma di Roberto D'Aversa e gli rifila tre reti. I nerazzurri, sotto la pioggia battente, battono con un secco 3-0 i ducali grazie all'...

Difensori goleador e bomber a secco - ma l’Atalanta vola : il Parma affonda nel diluvio di Bergamo : l’Atalanta liquida il Parma con 3 gol: bomber bergamaschi ancora a secco, ci pensano Palomino, Mancini e un autogol a regalare i 3 punti ai nerazzurri La decima giornata di Serie A si apre, sotto il diluvio dello stadio Atleti Azzurri d’Italia, con la sfida tra Atalanta e Parma. I bergamaschi ottengono un facile successo per 3-0 che li allontana dalle zone basse della classifica. I ragazzi di Gasperini dominano la gara, ma non riescono a ...

Calcio : anticipo - Atalanta-Parma 3-0 : 16.56 L'Atalanta ritrova il successo anche in casa (non vinceva dalla prima giornata con il Frosinone): Parma battuto 3-0. Buon avvio bergamasco, Sepe viene impegnato con tiri da fuori, ma al 19' e al 22' emiliani vicini al gol con Ceravolo (Berisha pronto sul colpo di tacco della punta emiliana). Dall'altra parte, Sepe (44') salva su Barrow.Nella ripresa Gervinho sciupa da due passi (49') poco prima della sfortunato autogol di Gagliolo (55') ...

Allenatore: D'Aversa ARBITRO: Abisso di Palermo