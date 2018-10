Atalanta | clamoroso Ilicic | “ho pensato di smettere col calcio”

Atalanta - clamoroso Ilicic : “Ho pensato più volte di smettere con il calcio” : L’ Atalanta è tornata a brillare e con lei anche Josip Ilicic , uno dei calciatori di spicco della formazione bergamasca. Lo sloveno, dopo la tripletta al Chievo, oggi è stato decisivo per sbloccare la partita contro il Parma. Nel dopo gara il trequartista ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “È tornata tutta l’ Atalanta , senza gruppo non possiamo vincere le partite. Io sono solo un giocatore di questo gruppo straordinario. ...

Gol Rigoni - clamoroso a San Siro : l’ Atalanta ottiene un insperato pareggio contro il Milan [VIDEO] : Nonostante la miglior prestazione della stagione, il Milan è stato fermato sul pari dall’Atalanta di Emiliano Rigoni . Sì, proprio l’esterno offensivo giunto dallo Zenit, subentrato a Pasalic e in gol al 91′: Rigoni si è preso una rivincita dopo le critiche conseguenti alla pessima prestazione contro la Spal di lunedì scorso, match in cui Gasperini lo aveva tolto dal campo entro la fine della prima frazione di gioco. ...

Clamoroso Atalanta - cessione a sorpresa in queste ultime concitate ore : Atalanta , Cornelius lascia il club per approdare al Bordeaux assieme a Karamoh dell’Inter: tutti i dettagli Atalanta , Cornelius passa al Bordeaux. Un po’ a sorpresa l’attaccante danese ha lasciato il club atalantino. Nelle passate settimane l’agente ha fatto sapere della volontà di andar via a causa del poco spazio riservatogli da Gasperini, ma proprio ieri, in una gara decisiva per l’ Atalanta , Cornelius è ...

Copenhagen-Atalanta - il clamoroso retroscena di Cornelius sui rigoristi : L’eliminazione di ieri ha fatto male all’Atalanta e, nonostante l’invito a voltare pagina di Gasperini, non si sono calmate le acque in casa bergamasca. Le dichiarazioni di Cornelius, infatti, non hanno contribuito a rasserenare l’ambiente. Nel movimentato post gara di Copenhagen, il gigante danese ha detto la sua in merito alla scelta dei tiratori per i calci di rigore che lo hanno visto protagonista in negativo: ...