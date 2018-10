Astronomia | Mars Express osserva un’insolita nube su Marte

Astronomia : Marte in posa per Mars Cube One : Mars Cube One B, uno dei due Cubesat a bordo della missione Nasa InSight ha scattato una foto al pianeta Marte – la prima mai realizzata da un veicolo spaziale del genere – lo scorso 3 ottobre, da una distanza di circa 12,8 milioni di chilometri. Obiettivo di Marco A e Marco B, soprannominati dai tecnici Eve e Wall-E, è verificare se dei dispositivi di dimensioni ridotte come i Cubesat possano sopravvivere al viaggio nello spazio ...