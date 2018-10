Ascolti tv 26 ottobre | il gran finale di Tale e quale conquista il pubblico | Solo 2 delude

Ascolti TV | Venerdì 26 ottobre 2018. La finale di Tale e Quale Show 2018 al 22%. Solo 10.8% : Tale e Quale Show 2018 - Mezzancella imita Renga Su Rai1 la finale di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.425.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Solo – Seconda Stagione ha raccolto davanti al video 2.326.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.134.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 X-Men Le Origini – Wolverine ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti tv pomeriggio - 26 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultima sfida settimanale fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 26 ottobre 2018? Chi ha vinto la sfida fra le tre conduttrici più amate del primo pomeriggio? Cosa ha influenzato il comportamento dei telespettatori? Ecco tutti gli ospiti, i temi trattati e soprattutto i dati Auditel. Vieni da me: Caterina Balivo con Le Vibrazioni e tanti altri Nello studio di Vieni da me, per la nuova ...

Ascolti TV | Venerdì 26 ottobre 2018 : Tale e Quale Show 2018 - Mezzancella imita Renga Su Rai1 la finale di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Solo – Seconda Stagione ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 X-Men Le Origini – Wolverine ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti tv venerdì 26 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tale e Quale Show, ultima puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo, nessuno escluso (prima puntata), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Fratelli Unici ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo 2, quarta e ultima puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film X-Men. Le origini: Wolverine ha ...

Ascolti tv ieri - Tale e Quale Show vs Solo 2 | Dati Auditel 26 ottobre 2018 : Cosa hanno visto i telespettatori ieri sera? Ecco ciò che dicono gli Ascolti tv di ieri, 26 ottobre 2018? A sfidarsi sono stati numerosi programmi. In primis, su Rai 1, è andata in onda la prima delle finali di Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti. Su Canale 5, invece, è andata in onda la fiction Solo 2. Le altre Reti però hanno offerto valide alternative alle ammiraglie. Su Rete 4, ad esempio, c’è stato il nuovo ...

Ascolti tv 25 ottobre/ L'Allieva 2 parte col botto - crolla Pechino Express 2018 mentre Grande Fratello Vip... : Buona partenza per L'Allieva 2 che porta via qualcosa Pechino Express 2018. Stessa cosa per i live di X Factor 2018, e per il Grande Fratello Vip 2018? L'effetto Corona non c'è stato(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Ascolti tv 25 ottobre : un altro flop per il Gf Vip 3 - battuto da L’Allieva 2 : Ascolti tv ieri: nuova sconfitta per il GF Vip 3, battuto dalla fiction L’Allieva 2 Chi avrà vinto ieri sera la battaglia degli Ascolti? Proprio ieri, 25 ottobre, c’è stato il ritorno della fiction di Rai 1 L’Allieva giunta alla seconda stagione, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di contro l’ammiraglia Canale 5 ha mandato in […] L'articolo Ascolti tv 25 ottobre: un altro flop per il Gf Vip 3, battuto da ...

Ottimi gli Ascolti de L’Allieva 2 - la prima puntata stravince sul Grande Fratello Vip nella serata del 25 ottobre : Gli ascolti de L'Allieva 2 hanno vinto la serata del 25 ottobre. Ottimo debutto per la seconda stagione della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che in totale ha conquistato 5.399.000 spettatori pari al 21.39% di share. In particolare, il primo episodio, intitolato "Le ossa della principessa", è stato visto da 4.722.000 spettatori pari al 22.4% di share. Con questi numeri, L'Allieva 2 su Rai1 surclassa le altre reti: la sesta ...

Ascolti TV | Giovedì 25 ottobre 2018. L’Allieva vince (21.9%) - mazzata per il GF Vip (19.11%). Crollano Pechino Express (5.74%) e W L’Italia (2.7%). XF al 5.3% : Lory Del Santo Nella serata di ieri, Giovedì 25 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de L’Allieva 2 ha conquistato 5.399.000 spettatori pari al 21.39% di share, nel primo episodio, e 4.722.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.17 – la sesta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.203.000 spettatori pari al 19.11% di share (Ilary Blasi sbrana Corona – qui tutto quello che è ...

Ascolti TV | Giovedì 25 ottobre 2018. L’Allieva vince (21.39%-22.4%) - mazzata per il GF Vip (19.11%). Crollano Pechino Express (5.74%) e W L’Italia (2.7%). XF al 5.3% : Lory Del Santo Nella serata di ieri, Giovedì 25 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de L’Allieva 2 ha conquistato 5.399.000 spettatori pari al 21.39% di share, nel primo episodio, e 4.722.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.17 – la sesta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.203.000 spettatori pari al 19.11% di share (Ilary Blasi sbrana Corona – qui tutto quello che è ...

Ascolti TV | Giovedì 25 ottobre 2018. L’Allieva vince (21.39%-22.4%) - mazzata per il GF Vip (19.11%). Crollano Pechino Express (5.74%) e W L’Italia (2.7%) : Lory Del Santo Nella serata di ieri, Giovedì 25 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de L’Allieva 2 ha conquistato .000 spettatori pari al 21.39% di share, nel primo episodio, e 4.722.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.17 – la sesta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.203.000 spettatori pari al 19.11% di share (Ilary Blasi sbrana Corona – qui tutto quello che è successo). ...

Ascolti tv pomeriggio - 25 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Cosa ci dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 25 ottobre 2018? Come si sta concludendo la nuova settimana di sfida fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti i tre programmi di Rai 1, Rai 2 e Canale 5. C’è da dire, però, che fino ad ora, dopo quasi più di un mese dall’inizio delle trasmissioni, Maria De Filippi ha sempre vinto ogni scontro senza battere ciglio. Né Caterina Balivo, né ...

Ascolti TV | Giovedì 25 ottobre 2018 : Lory Del Santo Nella serata di ieri, Giovedì 25 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de L’Allieva 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la sesta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Pechino Express ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Oblivion ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il film Suburra ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv giovedì 25 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 L'Allieva 2 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Pechino Express - Viaggio in Africa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Suburra ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Oblivion ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 ...