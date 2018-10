Arisa Video | il ritorno in tv dopo una breve assenza | ecco perché Portobello

Bull 3×06 : MArisa conosce davvero il marito? (VIDEO) : Bull 3×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie tv verrà trasmesso dalla CBS lunedì, 29 ottobre 2018. “Fool Me Twice” ci mette in guardia su Greg, in seguito ad uno strano incendio. La trama di Bull 3×06 non è ancora stata rilasciata, ma il trailer ci chiarisce che Marisa inizierà a sospettare del marito. Bull 3×06 promo “Fool Me Twice” Presa in giro per due volte. Potremmo tradurre così il ...