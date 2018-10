Argentina | derby di Rosario? Si gioca senza tifosi a Buenos Aires con 100 poliziotti

Verso il derby : il Milan arriva più stanco - l'Inter ha un Lautaro super grazie all' Argentina : I rossoneri in giro per il mondo hanno giocato più degli interisti: Gagliardini e Asamoah hanno riposato

Inter - Icardi vs Miranda : l'allenamento per il derby è Argentina-Brasile : In Sudamerica lo chiamano Superclasico de las Americas: clasico è il termine che indica tutti i derby, questo è un super-derby. Per Mauro Icardi e Miranda sarà anche un anticipo di derby, un modo ...