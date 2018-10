ANTONELLA CLERICI Video | Costanzo | Lei è brava | è probabile che vinca la

Portobello – Torna con ANTONELLA CLERICI nel sabato di Raiuno. Tutte le novità. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 Torna in televisione, da questa sera, dopo decenni. Lo fa cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello 2018 Iprotagonisti assoluti saranno gli […] L'articolo Portobello – Torna con Antonella Clerici nel sabato di ...

PORTOBELLO - PRIMA PUNTATA/ Ospiti e diretta - ANTONELLA CLERICI : "programma ha cambiato la storia della tv" : PORTOBELLO, anticipazioni e Ospiti PRIMA PUNTATA: Antonella Clerici conduce affiancata da Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. Carlo Verdone e Arisa nel mercatino.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:40:00 GMT)

PORTOBELLO - PRIMA PUNTATA/ Ospiti e diretta - ANTONELLA CLERICI : "l'ansia sale - ma sono pronta" : PORTOBELLO, anticipazioni e Ospiti PRIMA PUNTATA: Antonella Clerici conduce affiancata da Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. Carlo Verdone e Arisa nel mercatino.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:17:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI : la nuova vita con Vittorio e la stoccata a Elisa Isoardi : Antonella Clerici: da La prova del cuoco a Portobello Il 2018 è l’anno dei grandi cambiamenti per Antonella Clerici. La celebre conduttrice Rai ha infatti lasciato la guida de La prova del cuoco per portare in televisione il nuovo Portobello. Classe 1963, la conduttrice vanta una lunga carriera sul piccolo schermo. Negli ultimi anni, Antonella […] L'articolo Antonella Clerici: la nuova vita con Vittorio e la stoccata a Elisa Isoardi ...

ANTONELLA CLERICI/ Video - "Mi sento come a Sanremo nel 2010" (Portobello) : ANTONELLA CLERICI conduce Portobello: nuova avventura per la donna che si lascia alle spalle La Prova del Cuoco ma non lo dimentica. Il sabato sera di Rai Uno è ancora una volta suo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:49:00 GMT)

Portobello : ANTONELLA CLERICI alla ‘conquista’ del sabato sera : Antonella Clerici, Paolo Conticini, Carlotta Mantovan Se ne è parlato tanto, ma ora ci siamo. Questa sera, subito dopo il Tg1 delle 20.00 (non andrà in onda I Soliti Ignoti), riparte Portobello, il mercatino più famoso della tv, ideato più di quarant’anni fa da Enzo Tortora. Al timone di questo revival, Antonella Clerici, che dà così il via ad una sorta di sua seconda carriera, non più fatta di impegni quotidiani (La Prova del Cuoco) ma ...

Portobello - la prima puntata del reboot con ANTONELLA CLERICI : anticipazioni e ospiti : Antonella Clerici debutta alla guida di Portobello questa sera, sabato 27 ottobre 2018, in quello che si preannuncia il reboot più atteso delle ultime stagioni tv. Dopo il remake di Rischiatutto, ora è il momento di una nuova edizione del programma cult di Enzo Tortora, che conteneva al suo interno tutti i geni della tv contemporanea, da Chi l'ha visto? ad Agenzia Matrimoniale, passando per Scommettiamo che... e Carràmba che ...

ANTONELLA CLERICI a TvBlog : La mia ripartenza da Portobello e dalla gente comune : Era il 27 maggio del 1977 quando sulla seconda rete della Rai di Massimo Fichera, in seconda serata, andava in onda in diretta dagli studi della fiera di Milano la prima puntata del programma che segnava il rientro in Rai di Enzo Tortora, dopo un esilio durato alcuni anni per alcune dichiarazioni pepate del grande giornalista ligure contro la dirigenza Rai dei primi anni settanta. Portobello, un programma che ebbe un successo clamoroso, tanto ...

Carlotta Mantovan/ La moglie di Fabrizio Frizzi prova a rinascere al fianco di ANTONELLA CLERICI (Portobello) : Carlotta Mantovan a Portobello: il ritorno in televisione della donna dopo la tragedia che l'ha colpita con la morte del marito Fabrizio Frizzi. Gli amici decisivi per superare il trauma.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:23:00 GMT)

ANTONELLA Clerici/ Video - "Nuova avventura - ma lunga vita a La Prova del Cuoco" (Portobello) : Antonella Clerici conduce Portobello: nuova avventura per la donna che si lascia alle spalle La Prova del Cuoco ma non lo dimentica. Il sabato sera di Rai Uno è ancora una volta suo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:49:00 GMT)

Portobello - prima puntata/ Ospiti e diretta : conduce ANTONELLA CLERICI - Carlo Verdone e Arisa nel mercatino : Portobello, anticipazioni e Ospiti prima puntata: Antonella Clerici conduce affiancata da Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. Carlo Verdone e Arisa nel mercatino.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:43:00 GMT)

Portobello – Torna con ANTONELLA CLERICI nel sabato di Raiuno. Tutte le novità. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 Torna in televisione, da questa sera, dopo decenni. Lo fa cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello 2018 Iprotagonisti assoluti saranno gli […] L'articolo Portobello – Torna con Antonella Clerici nel sabato di ...

ANTONELLA CLERICI : “Con Elisa Isoardi ci parlo sempre” : Elisa Isoardi: Antonella Clerici parla della polemica prima di Portobello Antonella Clerici si è confidata a poche dell’inizio di Portobello a Davide Maggio in cui ha parlato della polemica nata con Elisa Isoardi e della mancata messa in onda dell’intervista di Maria De Filippi a Vieni da me. La conduttrice di Rai 1 ha spiegato quindi nel dettaglio che cosa volesse dire nell’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. ...

ANTONELLA CLERICI spegne la polemica : «La prova del cuoco? Ho parlato con il cuore» : Durante la conferenza stampa di Portobello, riedizione dello storico programma Rai che torna sabato 27 con Antonella Clerici, non poteva mancare una domanda sulla polemica della settimana, quella fra ...