Antonella Clerici a TvBlog | La mia ripartenza da Portobello e dalla gente comune

(Di sabato 27 ottobre 2018) Era il 27 maggio del 1977 quando sulla seconda rete della Rai di Massimo Fichera, in seconda serata, andava in onda in diretta dagli studi della fiera di Milano la prima puntata del programma che segnava il rientro in Rai di Enzo Tortora, dopo un esilio durato alcuni anni per alcune dichiarazioni pepate del grande giornalista ligure contro la dirigenza Rai dei primi anni settanta., un programma che ebbe un successo clamoroso, tanto da essere subito promosso in prima serata dall'autunno e che in pratica creò tanta, tantissima televisione che ancora oggi vive e prospera nel nostro paese catodico. La televisione della, della buona e cara provincia italiana.Stasera su Rai1 torna in ondae ad introdurre le storie e lache le rappresenta ci sarà, che dopo aver dato una svolta alla vita privata ora cambia passo anche per quel che ...