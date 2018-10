Animalisti contro Portobello | ‘No al pappagallo legato’

tvzap.kataweb

: #laspezia - Animalisti: 'Grazie di cuore a Baldino per essersi battuto contro ordinanza cinghiali' - cdsnews : #laspezia - Animalisti: 'Grazie di cuore a Baldino per essersi battuto contro ordinanza cinghiali' - BlitzQuotidiano : Portobello torna in tv, Aidaa contro Antonella Clerici: “Non maltratti il pappagallo” - ArabaFeni : RT @Animalistiitaly: Ogni battaglia contro ogni forma di crudeltà è una battaglia di giustizia e civiltà. #ENDTHECAGEAGE #EUROPASENZAGABBI… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Glidell’Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) hanno inviato una diffida alla Rai in relazione alla trasmissionein onda per la prima volta sabato 27 ottobre dopo ben 31 anni dalla chiusura dello storico programma condotto da Enzo Tortora. L’Aidaa ha ricordato “ai produttori ed alla conduttrice Antonella Clerici che secondo il regolamento del benessere degli animali in vigore nel comune di Milano è fatto divieto di tenere i pappagalli o altri animali esotici legati al trespolo“. Per questo motivo l’associazione, attraverso il suo presidente Lorenzo Croce, diffida la produzione e la conduttrice a presentarsi questa sera con illegato al trespolo –simbolo della trasmissione – “fatto in palese violazione di un regolamento comunale, essendo la trasmissione trasmessa dal territorio ...