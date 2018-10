Anche a Verona caccia al donatore per Alex | il bimbo affetto da una rara malattia genetica

meteoweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018) Il Comune die l’associazione Save Moras Italia si sono mobilitati per Alessandro Maria, ildi un anno e mezzoda una: la sua unica speranza è il trapianto di midollo. E’ necessario trovare uncompatibile e per questo è scattata una corsa che ha già coinvolto migliaia di persone in varie città italiane. Domani i volontari dell’associazione, dalle 14 alle 20, saranno in piazza Bra con un btto, volantini, gadget e video per informare e coinvolgere i veronesi sull’importanza della tipizzazione. Corsa contro il tempo per salvare Alessandro Maria Alessandro èda Linfoistiocitosi Emofagocitica, “comunemente conosciuta in medicina come HLH:rarissima che colpisce solo lo 0.002% dei bambini e che NON lascia speranze di vita senza trapianto di midollo osseo con un...