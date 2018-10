American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace su Rai4 dopo il caso di O J Simpson

Darren Criss vince agli Emmy 2018 per il suo Cunanan in American Crime Story : le lacrime di Lea Michele e la dedica di Ryan Murphy : Tante emozioni per Darren Criss agli Emmy 2018 così come per tutti quelli che lo amano da sempre e che hanno lavorato e creduto in lui. Sin dal primo momento in cui è apparso sugli schermi nel suo Andrew Cunanan tutti sapevano che sarebbe arrivato sul palco di Los Angeles da vincitore. Il suo essere intenso, folle, quasi stregato nei panni dell'assassino di Gianni Versace in American Crime Story lo ha reso grande e ha segnato una svolta nella ...