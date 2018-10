Domenica Allerta Meteo Rossa in 2 regioni : Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e venti forti su tutta la Penisola. La Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, ...

Torna il maltempo in Sicilia : Allerta Meteo arancione : La Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, domenica 28 ottobre, un'allerta meteo arancione in tuta l'isola. Temporali da Palermo a Ragusa

Allerta Meteo Umbria : pioggia e vento in arrivo : Allerta meteo della protezione civile per il Maltempo atteso sull’Umbria, come su molte altre aree italiane, per la perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l’Italia. Secondo quanto reso noto dalla Regione, dalle prime ore di domenica 28 ottobre per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da “rovesci di forte intensita’, ...

Allerta Meteo su tutta Italia - in arrivo temporali e venti forti - : Roma, 27 ott., askanews, - Proseguono gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al nord, in ...

Allerta Meteo - lo scirocco flagella l’Italia : MAPPE impressionanti per i prossimi giorni - situazione pericolosissima : 1/16 ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : Domenica 28 Ottobre giornata di SEVERO MALTEMPO : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, in seguito a forti precipitazioni che colpiranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche della nostra...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Domenica 28 Ottobre : allarme Rosso al Nord/Est - arancione in altre 11 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al Nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e venti forti su tutta la Penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo - prime “scuole chiuse” per Lunedì 29 Ottobre : ecco in quali Comuni [ELENCO] : Allerta Meteo – Una forte ondata di maltempo si sta per abbattere su gran parte dell’Italia. La Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di Allerta Meteo che interessa molte regioni del nostro Paese. Il versante Nord Est sarà tra i più colpiti: per domani in Friuli Venezia Giulia si prevede Allerta rossa, mentre in Veneto maltempo anche per l’inizio della prossima settimana. Arrivano così le disposizioni delle prime ...

Maltempo - pesante Allerta Meteo : Genoa-Udinese e Lazio-Inter a rischio : Il Maltempo si appresta a giungere in gran parte dell’Italia: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo. E tra le conseguenze anche il rinvio delle partite: Genoa-Udinese in programma domani alle ore 15 a Marassi e Lazio-Inter che si giocherà lunedì alle 20.30 sono a rischio. Le precipitazioni si stanno abbattendo copiosamente lungo quasi tutta l’Italia, colpendo principalmente il settentrione. Il picco è ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità arancione per pioggia e temporali : La Protezione Civile ha diffuso un’Allerta meteo arancione per la giornata di domani sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico. Si prevedono precipitazioni “diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e ...

Meteo - Allerta gialla sulla Campania : arancione tra Matese e Alto Volturno : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta Meteo valevole a partire dalle 6 di domani mattina sull'intero territorio regionale. In particolare, le precipitazioni più ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo in arrivo - criticità arancione dalla mezzanotte di oggi : L’Agenzia Regionale di protezione civile della Regione Lazio ha emesso l’Allertamento del sistema di protezione civile su tutto il territorio regionale con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica “arancione” dalla mezzanotte di oggi e per 24-36 ore. I modelli previsionali preannunciano precipitazioni molto intense su tutta la regione dalle prime ore di domani con probabile intensificazione nella giornata di ...

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione in Lunigiana e Versilia : Allerta meteo su tutta la Toscana a partire dalle ore 20.00 di oggi alla mezzanotte di lunedì 29 ottobre. Interessate tutte le Province, con particolare attenzione nelle aree della Lunigiana, della Versilia dove l’Allerta passa dal codice ‘giallo’ al codice ‘arancio’ per il rischio idraulico ed idrogeologico legato alle piogge dalle 16.00 di domenica alle 00.00 del lunedì, ed all’area appenninica, dove sono ...

Allerta Meteo Campania : da domani maltempo su tutta la Regione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo valevole a partire dalle 6 di domani mattina sull’intero territorio regionale. In particolare, le precipitazioni piu’ abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare una criticita’ idrogeologica di colore Arancione sono attese sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l’alto Volturno. In queste aree potrebbero verificarsi ...