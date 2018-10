Allerta arancione su Centro e Levante

Allerta maltempo da arancione a rossa su tutta Italia : Roma, 27 ott., askanews, - Proseguono gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al nord, in ...

Torna il maltempo in Sicilia : Allerta meteo arancione : La Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, domenica 28 ottobre, un'allerta meteo arancione in tuta l'isola. Temporali da Palermo a Ragusa

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Domenica 28 Ottobre : allarme Rosso al Nord/Est - arancione in altre 11 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al Nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e venti forti su tutta la Penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta meteo Sicilia : criticità arancione per pioggia e temporali : La Protezione Civile ha diffuso un’Allerta meteo arancione per la giornata di domani sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico. Si prevedono precipitazioni “diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e ...

Meteo - Allerta gialla sulla Campania : arancione tra Matese e Alto Volturno : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta Meteo valevole a partire dalle 6 di domani mattina sull'intero territorio regionale. In particolare, le precipitazioni più ...

Allerta meteo Lazio : maltempo in arrivo - criticità arancione dalla mezzanotte di oggi : L’Agenzia Regionale di protezione civile della Regione Lazio ha emesso l’Allertamento del sistema di protezione civile su tutto il territorio regionale con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica “arancione” dalla mezzanotte di oggi e per 24-36 ore. I modelli previsionali preannunciano precipitazioni molto intense su tutta la regione dalle prime ore di domani con probabile intensificazione nella giornata di ...

Allerta meteo Toscana : criticità arancione in Lunigiana e Versilia : Allerta meteo su tutta la Toscana a partire dalle ore 20.00 di oggi alla mezzanotte di lunedì 29 ottobre. Interessate tutte le Province, con particolare attenzione nelle aree della Lunigiana, della Versilia dove l’Allerta passa dal codice ‘giallo’ al codice ‘arancio’ per il rischio idraulico ed idrogeologico legato alle piogge dalle 16.00 di domenica alle 00.00 del lunedì, ed all’area appenninica, dove sono ...

Maltempo - Allerta arancione in Liguria/ Ultime notizie - temporali e burrasca : rossa in parte del Veneto : Maltempo, allerta meteo: il bollettino della Protezione Civile. Ultime notizie Veneto, venti di burrasca: allerta rossa, ecco la situazione nelle Regioni italiane(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:53:00 GMT)

Allerta Meteo Calabria : criticità “arancione” per rischio idrogeologico ed idraulico : Il Centro Funzionale Multirischi Arpacal ha emesso il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) per rischio Meteo – idrogeologico ed idraulico: è stata diramata l’Allerta Meteo “gialla” per le zone Cala 4, 6, 7 e 8 valida dalle 12:30 di oggi alla mezzanotte. Successivamente e per le successive 24 ore l’Allerta diventerà “gialla” per le aree Cala 1, 2 e 5 e “arancione” per Cala 3, 4, 6, 7 e ...

Meteo Liguria : diramata l'Allerta arancione : La Protezione civile della regione Liguria e ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) alle ore 12:09 di oggi sabato 27 ottobre 2018 hanno diramato lo stato di allerta arancione per i settori B, C, E della regione, ovvero dal Comune costiero di Noli (SV) a quello di Sarzana (SP). L'entroterra di ponente rimane sotto stato di allerta gialla, i versanti padani di levante passeranno invece anch'essi in allerta arancione, che ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per piogge diffuse e temporali sabato 27 e domenica 28 ottobre : La protezione civile regionale della Liguria ha modificato e diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. Questa la scansione dell’Allerta: Zone a, d (tutti i bacini): gialla fino alle 23.59 di domani, domenica 28 ottobre Zone b c,e (tutti i bacini): gialla fino alle 19.59 di oggi, sabato 27 ottobre, poi arancione fino alle 14.59 di domani, domenica 28 ottobre, quindi di nuovo gialla fino alle 23.59 di domani, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domenica con vento forte e temporali “di forte intensità” - criticità “arancione” : “Flussi di correnti umide e instabili persistono sulla nostra regione. Precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità, saranno presenti sul settore appenninico con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati. Ventilazione forte da sud ovest, con venti di burrasca su aree montane, pedecollinare e settore costiero; valori medi stimati fino a 70 km/h con locali raffiche di intensità superiore. Il mare sarà molto mosso, localmente ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità arancione per piogge e vento : La protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo e arancione, valida dalle 12 di domani fino alle 18 di martedì 30 ottobre, per rischio idrogeologico e idraulico a causa di piogge intense, temporali e vento forte. Attese domani piogge moderate sulla bassa pianura, abbondanti sull’alta pianura, intense sulla zona montana, localmente molto intense sulle Prealpi; possibili temporali. ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per temporali e vento forte : “Una profonda saccatura presente sul bacino del Mediterraneo determinerà l’afflusso di correnti umide ed instabili sulla nostra regione. Le precipitazioni risulteranno diffuse e persistenti inizialmente sul settore centro-occidentale in estensione al restante territorio nel corso della giornata. Sui rilievi appenninici centro-occidentali le precipitazioni risulteranno anche a carattere temporalesco, localmente molto intense e di tipo ...