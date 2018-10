Alfa Romeo - Le concept più belle e curiose FOTO GALLERY

F1 - splendida occasione per Tatiana Calderon : debutto con la Sauber-Alfa Romeo martedì in Messico : La colombiana farà il suo debutto ufficiale al volante della Sauber Alfa-Romeo, compiendo un filming day sul circuito messicano Ottima opportunità per Tatiana Calderon, la colombiana debutterà infatti al volante della Sauber-Alfa Romeo martedì in Messico, compiendo un filming day con la scuderia svizzera di cui è tester da due anni. Ph. Twitter Tatiana Calderon Come imposto dal regolamento, la Calderon non potrà percorrere più di 100 km ...

Alfa Romeo - La 155 GTA Stradale ritirata dall'asta : A poche ore dall'asta di "Auto e Moto d'Epoca" di Padova la Bonhams ha comunicato di aver ritirato dalla vendita l'unica Alfa Romeo 155 GTA Stradale mai costruita. Un appassionato italiano ha infatti acquistato la vettura prima dell'incanto, aggiungendo così alla propria collezione questo esemplare unico realizzato negli anni '90 dalla Abarth. Vista la sua unicità, questa sportiva è stata protagonista della prova di copertina del ...

Alfa Romeo 6C Biposto Vision GT : una barchetta che fa girare la testa [FOTO] : Il designer Gaspare Conticelli ci offre un’affascinante idea di come potrebbe essere una barchetta Biposto ad alte prestazioni della Casa del Biscione Il nome 6C nella lunga e ricca storia dell’Alfa Romeo identifica una serie di indimenticabili sportive a sei cilindri prodotte dal 1927 al 1954. Nel 2014 si parlava di un possibile ritorno di questa sigla per un’inedita sportiva a due posti che nel prossimo futuro – secondo le ultime ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 15-21 ottobre - : ...Maserati Levante GTS che è stato nominato come miglior SUV dall'associazione Texas Auto Writers Association confermando la bontà di un progetto che continua a raccogliere consensi in tutto il mondo.

Alfa Romeo Castello : ecco le ultime indiscrezioni sul SUV a 7 posti : Il nuovo Sport Utility Vehicle andrà a posizionarsi al di sopra dello Stelvio , sia per prezzo che per dimensioni, dunque diventerà la nuova ammiraglia del marchio automobilistico di Arese. Alfa ...

Fca - volano le vendite premium in Europa. Nei nove mesi Jeep +66 - 8% e Alfa Romeo +7 - 6% : TORINO - 'Dopo la sostenuta crescita delle immatricolazioni in luglio e agosto, con un forte aumento per Fca rispettivamente del 17,2 e 38,9%, a settembre - in relazione all'introduzione...

Alfa Romeo Giulietta : la nuova generazione sarà con tradizione posteriore ma orfana del diesel : La futura generazione della Giulietta porterà al debutto novità considerate epocali per questo modello Ancora non è chiaro quale sia il futuro dell’Alfa Romeo Giulietta, ma se verrà proposta una nuova generazione questa arriverà certamente dopo il 2022, anno in cui verrà svelato il nuovo piano industriale della Casa del Biscione. Nonostante queste incertezze, ci sono alcuni punti fermi che caratterizzeranno il futuro modello a due volumi. ...

Alfa Romeo Castello : ecco una nuova ipotesi del grande SUV del Biscione : In queste ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni sul nuovo Sport Utility Vehicle che dovrebbe sbarcare sul mercato con il nome di Alfa Romeo Castello . Nelle scorse ore è stato postato in ...

Alfa Romeo SUV : ecco le forme del baby Stelvio : Un’immagine postata da un concessionario Alfa Romeo di Winnipeg sembra ritrarre il futuro baby SUV della Casa del Biscione Torniamo a parlare di Alfa Romeo, nome legato sempre più ai SUV, infatti dopo aver parlato del futuro crossover sette posti che forse si chiamerà Castello, ora tocca al modello entry-level a ruote alte che andrà a posizionarsi per prezzo e dimensioni al di sotto dello Stelvio. sulla pagina Facebook di un concessionario ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 8-14 ottobre - : Alfa Romeo La settimana di casa Alfa Romeo si è aperta con l'annuncio ufficiale di un nuovo richiamo per Giulia e Stelvio con diversi esemplari coinvolti, in tutto il mondo, che presentano un ...

All'asta la Alfa Romeo 155 GTA Stradale - un esemplare unico simbolo delle occasioni perse : Modelli, questi ultimi, che avrebbero potuto far sognare gli appassionati di tutto il mondo a cui per anni è mancata una Alfa Romeo ad alte prestazioni. Nella lista di questi rimpianti c'è anche la ...

Alfa Romeo Castello : nuove indiscrezioni sull’inedito SUV 7 posti : Le ultime indiscrezioni sul futuro SUV 7 posti targato Alfa Svelano il possibile nome e altre succulente caratteristiche Dal web arrivano nuove interessanti indiscrezioni sul futuro SUV 7 posti della Casa del Biscione atteso tra il 2019 e il 2020. La futura ammiraglia a ruote alte targata Alfa Romeo è stata immaginata in un nuovo rendering diramato in rete che mostra un SUV dal carattere marcatamente sportivo e dalla personalità ben ...

Alfa Romeo trionfa al Concorso d'Eleganza dello Zoute Grand Prix 2018 : Uno splendido esemplare di Alfa Romeo 6C 2500 SS Touring Superleggera Coupé del 1948 ha vinto il premio “Best of show” alla...

Alfa Romeo - Allasta lunica 155 GTA da strada : L'Alfa Romeo 155 GTA stradale sarà uno dei pezzi pregiati dellasta Bonhams che si terrà a Padova il prossimo 27 ottobre in occasione di "Auto e moto depoca", il più grande mercato dEuropa dedicato allautomobilismo dantan.Derivata dalla Delta. Nata come prototipo in previsione di una piccola serie che non ha mai visto la luce, è stata concepita nelle officine Abarth sulla base della 155 Q4, dotata di un motore e di un sistema 4WD ...