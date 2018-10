Alessandria | 19enne nigeriano già espulso due volte e condannato vuole tornare a casa Ma

ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 ottobre 2018) “Questo ragazzoin Nigeria, chiede di essere, ma il sistema italiano non glielo consente, con buona pace del ministro Salvini che i migranti li vorrebbe mandare tutti a”. Marco Capriata è l’avvocato di Isaiah Godspower, 19 anni. Un ragazzo che ha già ricevuto due ordini di espulsione ma che l’Italia non fa partire. Lui, che ha 19 anni e che in Europa è arrivato qualche anno fa, è andato di persona in questura adper chiedere di essere rispedito a. Ma non si può. Perché il Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio previsti dal decreto Minniti dell’aprile 2017, ex Cie) di Torino è pieno. Non ha posto. Quindi Isaiah non può partire. Nonostante l’insistenza del ministro dell’Interno sull’urgenza di centri chiusi per il rimpatrio, il suo impegno dichiarato per aumentare le espulsioni e i punti che se ne ...