Alatri | ucciso dal branco per aver difeso la fidanzata Sfilano i testimoni

(Di sabato 27 ottobre 2018) Una lunga udienza. Cinque ore per ricostruire chi c’era la sera in cui Emanuele Morganti è statoe cosa è accaduto all’interno del Miro music club e in piazza Regina Margherita, ad, provincia di Frosinone. Sotto processo per la selvaggia aggressione avvenuta nel marzo dello scorso anno sono sotto processo in quattro: Franco e Mario Castagnacci, padre e figlio, di 50 e 27 anni, Paolo Palmisani, 24, e Michel Fortuna, 25, tutti presenti alla prima udienza, a differenza di quanto accaduto in udienza preliminare. Pasquale C. è uno deioculari del processo Morganti. Il giovane testimone ha raccontato davanti al presidente della Corte di Assise, Giuseppe Farinella, di essere stato il primo a chiamare i carabinieri non appena si era reso conto di trovarsi davanti ad una rissa.Il giovane ha dichiarato che era uscito dal ...