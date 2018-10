Agroalimentare : Centinaio - un miliardo di euro per l'agricoltura (2) : (AdnKronos) - Si è inoltre parlato di gestione delle risorse idriche, del condizionamento dei mutamenti climatici e delle 'fake news' sul latte e sulla sua sicurezza produttiva, che rappresentano un grave danno per il comparto agro-zootecnico italiano e per i consumatori: "Stiamo lavorando per garan