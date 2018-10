Affido condiviso | cori e fischi alla Comasca per il senatore Pillon - Video

Affido condiviso - l'Onu al governo : 'Ddl Pillon è grave regressione' - : La riforma proposta dal senatore della Lega non piace alle Nazioni Unite: in una lettera inviata all'esecutivo, le relatrici speciali affermano che il disegno di legge "alimenta le disuguaglianze e le ...

Affido condiviso - l’Onu contro il ddl Pillon : “È una grave regressione che alimenta discriminazione di genere” : “Disposizioni che potrebbero comportare una grave regressione , alimenta ndo la disuguaglianza e la discriminazione basate sul genere, e privando le vittime di violenza domestica di importanti protezione”. È come l’Onu definisce il disegno di legge Pillon sulla riforma dell’ Affido condiviso . In una lettera inviata al governo italiano le relatrici speciali delle Nazioni Unite, Dubravka Šimonovic, sulla violenza contro le donne, e ...

Famiglia - perché al M5s non piace il disegno di legge "leghista" sull' Affido condiviso : Il ddl Pillon (Lega) prevede "tempi paritetici di frequentazione" del bimbo tra padre e madre. In pratica un figlio dovrebbe...

I 5 Stelle fermano il ddl Pillon sull' Affido condiviso : "Così non va" : "Non possiamo accettare la proposta del senatore Pillon così come è stata formulata". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora intervenendo alla presentazione del VII dossier della campagna 'Indifesa' di Terre des Hommes, presentato oggi alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato."Sono allarmato dai dati del rapporto Terre ...

Affido CONDIVISO/ E ddl Pillon : perché il mediatore familiare non c'è? : Per la prima volta il ddl Pillon parla di mediazione familiare , ma sul punto appare confuso e migliorabile, scrive una mediatrice professionale.

Affido condiviso - “il ddl Pillon favorisce i padri-padroni - maltratta i bambini e ricatta le donne” : “Un attentato ai diritti dei bambini e delle donne, che favorisce la violenza, gli abusi sessuali, la pedofilia e i maltratta menti in famiglia. Una legge orribile, incivile, impresentabile, con un impianto parossistico e di un’impensabile rozzezza e inciviltà, che esporrebbe l’Italia alla pubblica derisione”. A definire così il disegno di legge 735/2018, a firma del senatore Simone Pillon (attualmente in Commissione Giustizia al Senato) è ...

Affido condiviso - il ddl Pillon non consegni i bambini a genitori violenti : “Verrebbe da dire avete voluto l’autonomia ? Ora godetevela”. Queste le parole che il senatore Simone Pillon , firmatario del disegno di legge su separazione e affidamento di figli, scrisse mesi fa su Facebook. Eppure le separate hanno ben poco da godere perché non sono Veroniche e Ivana (Trump). La separazione impoverisce gli uomini ma le donne separate sono più povere ce lo dicono i dati Istat. Che cosa dovrebbe ...

Affido condiviso - il ddl Pillon e i pericoli di una legge infarcita di ideologia : Non sembra certo essere questo il migliore dei mondi possibili secondo il neo senatore promoter dei Family day Simone Pillon . Nelle scuole italiane trova sempre qualcuno di troppo che racconta favole di streghe ai bambini, succede che alcune gravidanze indesiderate vengono interrotte e anche che talvolta qualcuno si innamori di una persona dello stesso sesso e reclami il diritto all’uguaglianza. Tutte brutte faccende per lui, di cui si sta ...

Ritardi e proteste al cantiere del Ddl Pillon sull'Affido condiviso - dubbi tra i 5 Stelle : "Chi lo sa che per Pasqua non riusciamo a regalare ai bambini le vacanze con la mamma o con il papà". Simone Pillon pesa le parole. Se "non è uno stop, nessuna interruzione"- come si affanna a precisare lui stesso - il suo intervento, ieri sera in tarda serata in diretta Facebook, segna di sicuro una brusca frenata nel cammino del disegno di legge sull'affido condiviso di cui è primo firmatario. "Adesso dobbiamo dare ...