Addio ora legale | ci siamo | è il momento di spostare le lancette | torna l' ora solare

CAMBIO ORA 2018 : Addio ALLA LEGALE PER SEMPRE?/ Sabato notte torna la solare : lancette indietro - ma conviene? : CAMBIO ora 2018: ADDIO ALLA LEGALE per SEMPRE? Da Sabato notte alle ore 3:00 torna l'ora solare, incertezza sul futuro: a marzo si cambierà di nuovo?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Addio ai pini del panorama di Napoli - abbattuti. Per gli abitanti "è colpa dell'incuria" : Decine di pini mediterranei sono stati abbattuti ed altri lo saranno nei prossimi giorni a causa di un parassita che ha infestato le piante sulle strade panoramiche della collina di Napoli. Gli alberi sono stati attaccate dalla cosiddetta Cocciniglia Tartaruga che, a dispetto del nome simpatico, è letale per i pini da sempre presenti, come un'icona, sulle cartoline che ritraggono il golfo partenopeo.Le operazioni riguardano, per ora, le ...

CAMBIO ORA 2018/ Ora legale Addio - domenica torna quella solare : per l'Ue potrebbe essere l'ultimo passaggio : CAMBIO ora 2018: domenica si torna all'ora solare, ma per l'Ue potrebbe essere l'ultimo passaggio. Il presidente della Commissione Juncker ha proposto abolizione dell'obbligo di passaggio. Fra due giorni diremo addio all’ora legale? Nella notte fra sabato 27 ottobre e domenica 28, si tirerà indietro l’ora degli orologi, con le tre che diventeranno “magicamente” le due, facendoci dormire un’ora in più al mattino. La domanda di cui sopra ...

Per parassita Addio pini panorama Napoli : ANSA, - Napoli, 25 OTT - Decine di pini mediterranei sono stati abbattuti ed altri lo saranno nei prossimi giorni a causa di un parassita che ha infestato le piante sulle strade panoramiche della ...

Per parassita Addio pini panorama Napoli : ANSA, - Napoli, 25 OTT - Decine di pini mediterranei sono stati abbattuti ed altri lo saranno nei prossimi giorni a causa di un parassita che ha infestato le piante sulle strade panoramiche della ...

Gilberto Benetton è morto/ Addio a fondatore Gruppo - fratello di Luciano e Carlo : critiche per Ponte Morandi : È morto Gilberto Benetton, fratello di Luciano, Carlo e Giuliana: Addio al fondatore del Gruppo nonchè n.1 di Edizione e Atlantia. Le ultime notizie e le critiche per il Ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:30:00 GMT)

Elisabetta Gregoraci/ Rompe il silenzio dopo l'Addio a Flavio Briatore (Domenica In) : Elisabetta Gregoraci si racconta a Domenica In per la prima volta dalla fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. La carriera, il figlio Nathan e il nuovo amore, Francesco Bettuzzi.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:53:00 GMT)

Addio alla Ferragamo - la signora d'acciaio dello stile italiano : Era una signora d'acciaio. Ha avuto sei figli e settanta nipoti, ha conosciuto suo marito all'età di tredici anni e ha reso grande la maison Ferragamo. Si è spenta a Firenze, all'età di 97 anni, Wanda ...

Addio a Wanda Ferragamo - signora del made in Italy : fu una delle prime imprenditrici italiane : Lutto nel mondo della moda: Wanda Milletti Ferragamo, vedova di Salvatore Ferragamo, è morta nel pomeriggio a 96 anni. Il presidente onorario della Ferragamo Spa si è spenta a Fiesole, in provincia di Firenze. ...

Torna l'ora solare : quando spostare le lancette (prima del possibile Addio al cambio di orario) : addio ora legale, si Torna a quella solare. Potrebbe essere l'ultima volta, perché la Commissione europea ha rilanciato...

Addio a Celeste Yarnall - interprete memorabile di Star Trek Video : L'attrice statunitense Celeste Yarnall , che sul set fece perdere la testa a Elvis Presley e interprete memorabile della serie classica del telefilm ' Star Trek', è morta nella sua casa di Westlake ...

"Ora è finita per davvero" : il triste Addio di Antonio Cassano : L'addio al calcio di FantAntonio dopo il ritorno all'Entella. L'ex attaccante della Nazionale annuncia attraverso una...

Cassano ci ripensa ancora : stavolta lascia il calcio definitivamente. Ecco la lettera di Addio : Alla fine è arrivato l’ennesimo dietrofront: Antonio Cassano lascia definitivamente il calcio giocato. Dopo gli ultimi giorni passati ad allenarsi con la Virtus Entella, il calciatore ha deciso di chiudere la carriera con una lettera affidata al giornalista Pierluigi Pardo. Di seguito il testo che cala definitivamente il sipario sull’attività agonistica di uno degli attaccanti più forti tecnicamente che l’Italia ha avuto ...

Savona e il «giallo» dell’Addio al fondo speculativo Euklid : il ministro figura ancora socio : Il ministro risulta ancora «attivo» nell’hedge fund di Londra di cui è anche socio. Dall’Antitrust nessuna segnalazione di conflitto di interesse per Savona