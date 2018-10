Acqua e zucchero mentre moriva

huffingtonpost

(Di sabato 27 ottobre 2018) ", poi quando hanno visto che stava diventando cianotica l'hanno messa su un divano,dopodiché". Secondo quanto riferisce il Messaggero questo ha raccontato un testimone presente alle ultime ore di Desirée Mariottini, morta a San Lorenzo dopo essere stata imbottita di droga e violentata in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, a San Lorenzo, cuore della capitale.E' il teste Leo D. a fare le dichiarazioni più pesanti:"Un giovane africano mi ha confidato che lui si trovava dentro il capannone... avrebbe visto Desirée deceduta con gli abiti strappati. Mi diceva che alla sua presenza la giovane si è sentita male, quindi le hanno datopoi, visto che diventava cianotica, veniva adagiata su un divano e dopo".Si terranno in mattinata, nel carcere di Regina Coeli gli interrogatori di convalida e garanzia per le ...