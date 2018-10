A Phillip Island la pole è di Marquez

Aprilia - 7/a e 8/a fila a Phillip Island : ANSA, - ROMA, 27 OTT - Il freddo asfalto di Phillip Island non ha reso facile il lavoro di team Aprilia e dei piloti. Sia Aleix Espargaró che Scott Redding hanno compiuto passi avanti rispetto a ieri, ...

Phillip Island - Marquez ancora una pole : Spiega così l'andamento delle qualifiche del Gp d'Australia sulla pista di Phillip Island il campione del mondo Marc Marquez che con la sua Honda ha ottenuto la sesta pole stagionale, la quinta su ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : “Il nostro risultato non è veritiero ma a Phillip Island fatichiamo” : Un po’ l’arrivo della pioggia e un po’ la scarsa confidenza con un tracciato particolare come Phillip Island (Australia) hanno reso la vita difficile ad Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati, infatti, non è andato oltre il nono tempo delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro di Borgo Panigale non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle condizioni particolari ...

Motomondiale - GP Australia 2018 : per Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi la gara di Phillip Island dovrà fare rima con rimonta : Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di Moto2 e Moto3, per usare un eufemismo, hanno regalato numerose sorprese. Le condizioni meteo complicate (come quasi sempre) che si sono manifestate sul circuito di Phillip Island, specialmente in fatto di forte vento e temperature basse dell’asfalto, hanno regalato poco grip ai piloti e feeling quasi assente con moto e tracciato. Due vittime illustri di queste qualifiche sono, ...

MotoGp – Marquez in pole a Phillip Island - terza fila tutta italiana : la griglia di partenza del Gp d’Australia : Marc Marquez in pole position a Phillip Island, una terza fila tutta italiana: la griglia di partenza del Gp d’Australia Marc Marquez inarrestabile! Dopo la vittoria del titolo Mondiale di domenica scorsa in Giappone, lo spagnolo è riuscito a mantenere la concentrazione giusta per far bene anche in Australia. Nonostante un weekend al top di Iannone e una leggera pioggia improvvisa arrivata proprio all’inizio della Q2, lo ...

Marquez super in Australia - sua la pole a Phillip Island : la sfida tra Rossi e Dovizioso parte da lontano : Marc Marquez si prende anche la pole position del Gp d’Australia: i contendenti per il secondo posto mondiale, Rossi e Dovizioso, non troppo soddisfacenti a Phillip Island Con l’arrivo del sole in Italia è iniziato lo spettacolo delle qualifiche del Gp d’Australia della MotoGp: dopo una notte ricca di spettacolo i campioni della categoria regina sono scesi in pista, sul circuito di Phillip Island, a caccia delle migliori ...

MotoGp – Terminate le Fp4 in Australia : Iannone è il più veloce a Phillip Island - bene le Yamaha [TEMPI] : Iannone davanti a tutti nelle Fp4 del Gp d’Australia, bene le Yamaha sulla pista di Phillip Island Stanno per iniziare le qualifiche del Gp d’Australia di MotoGp. Prima della sfida per le migliori posizioni in griglia di partenza, i campioni della categoria regina sono scesi in pista a Phillip Island per la quarta ed ultima sessione di prove libere. E’ Andrea Iannone il più veloce nelle Fp4, seguito dalle Yamaha di ...

Moto3 – Jorge Martin in pole in Australia : Bezzecchi in fondo alla griglia di Phillip Island : Bezzecchi in difficoltà nel sabato di Phillip Island: Jorge Martin conquista la sua decima pole al Gp d’Australia E’ iniziato lo spettacolo delle qualifiche del Gp d’Australia: i primi ad aprire le danze sono stati i giovanissimi della Moto3, che sono andati a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza sul circuito di Phillip Island. Il più veloce è stato un ottimo Jorge Martin, a caccia del riscatto dopo il ...

Griglia di partenza MotoGp/ Gp Australia 2018 - sfida per la pole position a Phillip Island : Griglia di partenza MotoGp, GP Australia 2018 Phillip Island: la battaglia per la pole position sull’affascinante circuito, per spezzare il dominio di Marquez(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:00:00 GMT)

MotoGP - GP Australia 2018. Canguri - gabbiani e cigni in pista : Phillip Island diventa uno zoo nelle prove libere : Il circuito di Phillip Island, situato nella regione di Victoria, ha assunto il suo aspetto attuale dopo un restyling ultimato nel 1988. È una pista fantastica, probabilmente una delle più belle ...

MotoGP Phillip Island Iannone : "Ora ho fiducia". Petrucci : "Fatto un bel reset" : Iannone, nonostante le difficoltà per assorbile il fuso orario, ha brillato nel venerdì di Phillip Island: "Questo è il frutto della crescita in corso da Aragon in poi. Anche nel 2017 qui eravamo ...

Moto3 - Foggia : 'Phillip Island? Pista bellissima' : Phillip Island? Non propriamente semplice da imparare. Ne sanno qualcosa Dennis Foggia e Celestino Vietti Ramus, coppia di rookie dello Sky Racing Team VR46, impegnati a scoprire le caratteristiche ...

MotoGp – Iannone sfreccia a Phillip Island durante le libere e si rammarica : “non avrei lasciato la Suzuki quest’anno” : Andrea Iannone vola in Fp1 e Fp2 a Phillip Island, il pilota della Suzuki palesa la sua soddisfazione dopo le prime e le seconde prove libere del Gp d’Australia Dopo il settimo tempo nelle prime prove libere, Andrea Iannone si aggiudica la testa della classifica dei tempi combinati a seguito delle Fp2 sul circuito di Phillip Island. Il pilota della Suzuki mette in mostra così la forza della sua moto in vista del Gp d’Australia ...

MotoGp – Libere mediocri per Valentino Rossi a Phillip Island : “mi manca qualcosa - ma si può fare” : Valentino Rossi palesa le sue impressioni dopo le prime e le seconde prove Libere sul circuito di Phillip Island, le parole del Dottore Il decimo tempo delle prime prove Libere di Valentino Rossi, è seguito da una ‘fortunosa’ decima posizione nei tempi combinati dopo le Fp2 a Phillip Island. Il Dottore, dopo i primi giri sul circuito che farà da sfondo al Gp d’Australia, ha confessato ai microfoni di Sky MotoGp: ...