A 25 anni dalla morte di Fellini | la Rai celebra il suo genio

Celebrazioni per Enrico Mattei a 56 anni dalla morte : la commozione di Giuseppe Accorinti : Che nei giorni scorsi è andato in pellegrinaggio a Bascapè insieme con il figlio Emanuele, inviato Onu, già 'maceratese nel mondo'. «Quanti aerei su quel fazzoletto di cielo dove hanno fatto ...

Giovanni Tria : "Lo spread? Non dipende dalla manovra ma dall'incertezza politica" : Per il ministro dell'Ecomia, Giovanni Tria, l'aumento dello spread non dipende dalla manovra messa a punto dal governo. Lo ha spiegato alla festa del Foglio, a Firenze. Le ragioni dell'incremento del differenziale tra titoli di stato italiani e tedeschi sono altre. Tria, crede, infatti "che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica".Il ministro ha poi ...

Bologna - Nabil picchiato a sandue da un buttafuori fuori dalla discoteca : è gravissimo. Ha 21 anni : Lo ha picchiato a sangue. Senza pieta. E' quello che è capitato al giovanissimo Nabil a Bologna. Andiamo con ordine. Giovedì fuori dalla discoteca Millenium di Bologna, il...

Heath Ledger - a dieci anni dalla scomparsa parla Michelle Williams : “A nostra figlia dico che il suo papà mi ha amata prima che gli altri si accorgessero di me” : “A Matilda dico sempre: tuo papà mi ha amato prima che chiunque si accorgesse che avevo talento, che ero carina o avevo dei bei vestiti”. Michelle Williams torna a parlare del rapporto con Heath Ledger dieci anni dopo la morte dell’attore per overdose. In una lunga intervista concessa a Vanity Fair lo fa rievocando la fatica con cui ha protetto dalla morbosa curiosità di stampa e tv, la figlia Matilda, avuta nel 2005 con Ledger, dopo la morte ...

Reims - omaggio al Real Madrid : maglia celebrativa per i 60 anni dalla finale di Champions : Domenica gli occhi della Spagna e non solo sono rivolti al Camp Nou, teatro del Clásico numero 177 tra Barcellona e Real Madrid . Una scenografia spettacolare accoglierà le due corazzate della Liga, ...

F1 - Hamilton annichilito dalle Red Bull : “fuori dalla nostra portata - le Ferrari invece sono lì con noi” : Il pilota britannico ha commentato l’esito della prima giornata di libere, sottolineando la superiorità della Red Bull Non sarà facile per Lewis Hamilton sfilare la vittoria alle due Red Bull in Messico, la superiorità di Verstappen e Ricciardo nelle libere è stata schiacciante, motivo per il quale il britannico è apparso alquanto preoccupato. photo4/Lapresse L’obiettivo resta comunque quello di portare a casa il titolo ...

Lucio Dalla - a sei anni dalla morte spunta un inedito : 'Lascia suonare! Lascia suonare!'. Un telefona che squilla e la voce parlata di Lucio dalla che risuona e che fa venire i brividi a chi ascolta. A sei anni dalla morte del cantautore bolognese, spunta ...

Cento anni dalla fine della Grande Guerra; conferenze - incontri e spettacoli : Le celebrazioni si apriranno giovedì 1 novembre alle 17 nella e x Caffetteria di Palazzo Ducale, con la presentazione del libro 1917. Donne in marcia contro la guerra di Marco Perno, Alessia Cecconi, ...

Lucio Dalla - per i 75 anni esce Duvudubà con un brano inedito : Nell’ambito delle celebrazioni per i 75 anni di Lucio Dalla (che avrebbe compiuto il 4 marzo di quest’anno), venerdì 26 ottobre, esce “Duvudubà”, la raccolta, targata Sony Music (Legacy), dei capolavori di uno degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, rimasterizzati a 192 khz/24 bit dai nastri originali di studio, la migliore definizione attualmente possibile. Addio a Lucio Dalla, tradito dal cuore La raccolta, ...

Cuneo-Ventimiglia-Nizza : "Manifestazione a Breil per i 39 anni dalla riapertura" : La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza torna di nuovo al centro di una manifestazione che il Comitato franco-italiano per la sua difesa ha organizzato in occasione dei 39 anni dalla riapertura. ...

Terremoto Centro Italia : porte aperte all’INGV a 2 anni dalla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia : A due anni dall’inizio della sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia, martedì 30 ottobre l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) apre le porte delle sue sedi per presentare le attività di ricerca e servizio dell’Ente e per parlare di territorio e pericolosità. Per l’occasione, sono in programma seminari, esposizioni e visite guidate organizzate dai dipartimenti INGV Ambiente, Terremoti e Vulcani. L'articolo Terremoto ...

Buon compleanno Puffi - i folletti blu nati dalla matita di Peyo compiono 60 anni : Sono un fenomeno mondiale, con più di 50 milioni di fumetti venduti, una serie Tv di 272 episodi trasmessa in oltre 100 paesi, un canale YouTube tradotto in 41 lingue, 3 film e 4 parchi a tema: sono i Puffi, gli elfi blu nati dall’immaginazione del fumettista belga Peyo (nome d’arte di Pierre Culliford) nel 1958. Quest’anno Puffetta, Grande Puffo e gli altri magici abitanti della foresta, tagliano un traguardo importante: 60 anni di storia! Per ...

«Dalla manovra danni per tutti - ma Tria è interlocutore credibile» : la conferenza di Dombrovskis e Moscovici Live : Le parole del commissario per gli Affari Economici dopo l’analisi dei conti e del Def inviato da Palazzo Chigi

Separata dalla madre da bambina - dopo 30 anni la ritrova : la storia di Alexa e Theresa : Arriva dal Canada la storia di Alexa Rudi, una donna che quando era solo una bambina fu data in adozione. La mamma, mentalmente disabile, firmò i documenti senza capire bene cosa stesse succedendo. Per trenta anni le due donne non hanno fatto altro che cercarsi a vicenda. E poi, anche grazie a Facebook, si sono ritrovate.Continua a leggere