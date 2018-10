wired

: 5 rappresentazioni di (un) Dio nei fumetti - micheleiurillo : 5 rappresentazioni di (un) Dio nei fumetti - MilanoCitExpo : 5 rappresentazioni di (un) Dio nei fumetti #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di sabato 27 ottobre 2018) La Presenza (Dc Comics)Jack Kirby (Marvel Comics) Le divinità di TestamentIl Dio di PreacherLe divinità di SupergodTutti pazzi per il manga Saint Young Men, di Hikaru Nakamura (per J-Pop prima e Rw-Goen poi). Cosa succederebbe se Gesù e Buddha, stanchi della loro vita ultraterrena, decidessero di passare un po’ di tempo sulla terra, condividendo un appartamento a Tokyo come moderni coinquilini nel Giappone contemporaneo? La risposta in un fumetto leggero, divertente e ironico, con i nostri divini protagonisti alle prese con i problemi e gli svaghi della vita quotidiana, pronti a compiere miracoli e svelare verità universali come se nulla fosse. Da due anni, ormai, si vociferava della trasposizione del manga non più in un anime (ne sono già usciti due, nel 2012 e nel 2013), ma in una vera e propria serie tv live action. L’attesa dei numerosi fan è stata infine premiata con ...