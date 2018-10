5 eco-vacanze ai piedi di un vulcano

Vacanze - Coldiretti : spesi a tavola 17 miliardi - record storico : record per la spesa a tavola nelle Vacanze degli italiani: mai stata così alta la spesa turistica per cibi e bevande per un importo complessivo stimato in circa 17 miliardi destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per acquistare prodotti enogastronomici. E’ il bilancio estivo delle Vacanze a tavola tracciato dalla Coldiretti nell’ultimo weekend dell’estate 2018. La maggior spesa ...