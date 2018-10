Xiaomi Corporation expects its shipment of smartphones to exceed 100M units by the end of October, 2018, ...

Milano : pirata della strada travolge due motociclisti e fugge : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Incidente all'alba in piazzale Loreto a Milano. Intorno alle ore 5, due motociclisti sono stati travolti da un'auto che poi è scappata a tutta velocità lasciando i feriti riversi sull'asfalto. L'automobilista non si è accorto, però, di aver perso la targa nell'impatto:

Crozza-Di Maio e il condono di Ischia : “Iscrivermi al Pd? Frase detta da una manina del governo 5stelle che ci ha preceduti” : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove . Crozza-Di Maio si rimangia le promesse fatte in campagna elettorale e le dichiarazioni degli anni precedenti inclusa la promessa che il Movimento 5 stelle non si sarebbe mai alleato con la Lega di Salvini. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio e ...

"Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scusa a mio fratello" : "Sono le parole che ha bisogno di sentirsi dire un cittadino perbene, che porta avanti una battaglia sulle proprie spalle, nonostante il dolore che gli è stato inflitto da appartenenti allo Stato e nonostante il fatto che le istituzioni abbiano consentito che la famiglia di Stefano Cucchi affrontasse anni di processi sbagliati sapendo quali erano le vere responsabilità". Così Ilaria Cucchi, a margine del Premio Nazionale ...

"Draghi ha salvato l'Italia - senza senso gli attacchi contro di lui" : Gli attacchi rivolti dal vicepremier Luigi Di Maio contro Mario Draghi "non hanno alcun senso". Con queste parole il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a margine della Festa del Foglio, ha commentato la frase che il ministro dello Sviluppo economico aveva rivolto contro il governatore della Bce . "Non mi sembra che Draghi sia contro l'Italia. La questione del quantitative easing è nell'interesse dell'Italia - ha continuato il ...

"Roma dice basta" : i cittadini manifestano davanti al Campidoglio contro il degrado della città : Sono in tanti in piazza del Campidoglio. Hanno portato con loro striscioni, musica e la voglia di fare qualcosa per la loro città, Roma. La manifestazione "Roma dice basta" è cominciata: i toni sono quelli di una protesta, ma anche di una festa, con la banda che suona e i cittadini che battono le mani a tempo."Vogliamo la Raggi", urlano alcuni cittadini, invocano una sindaca che, secondo gli organizzatori dell'iniziativa non ha ...

Caso Cucchi - la sorella Ilaria risponde a Nistri : “Avevo bisogno di queste parole” : La sorella di Stefano Cucchi risponde alla lettera scritta dal comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri: "Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scusa a mio fratello". Nistri ha scritto: "Non si vuole e non si può credere che i carabinieri siano ciò che emerge dalla dolorosa vicenda".Continua a leggere

Folla in piazza a Napoli per Alex - il bimbo affetto da una rara malattia genetica che ha urgente bisogno di un trapianto : Napoli ha risposto in massa all’appello della famiglia di Alessandro Maria Montresor, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una rara malattia genetica che ha urgente bisogno di un trapianto di midollo. Gli aspiranti donatori si sono radunati in piazza del Plebiscito da poco dopo le 8 di questa mattina, formando una fila che va da Palazzo Reale fino al colonnato della Basilica di San Francesco da Paola. Corsa contro il tempo per salvare ...

Nel Mediterraneo rileviamo uno tsunami entro mezz'ora. Ma può essere troppo : La forte scossa di terremoto che ha avuto come epicentro un punto non lontano dalle coste ioniche della Grecia ha originato anche un maremoto , che, per fortuna, ha generato onde davvero molto basse ...

Bellaria : aperte le candidature per il "Premio Panzini" : ... il riconoscimento principale sarà affiancato da una pluralità di riconoscimenti, rivolti a coloro che siano stati protagonisti nel campo del volontariato sociale, della cultura, della scienza, dello ...

Aprilia - 7/a e 8/a fila a Phillip Island : ANSA, - ROMA, 27 OTT - Il freddo asfalto di Phillip Island non ha reso facile il lavoro di team Aprilia e dei piloti. Sia Aleix Espargaró che Scott Redding hanno compiuto passi avanti rispetto a ieri, ...

Violentata richiedente asilo a Ragusa : ANSA, - Ragusa, 27 OTT - Un mediatore culturale A. S, 26 anni, del Gambia, è stato arrestato dalla polizia a Ragusa con l'accusa di avere violentato una ospite del centro per richiedenti asilo. Dopo ...

Brignone in testa a Soelden : L'azzurra Federica Brignone in 58.71 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Soelden, gara di apertura della stagione 2018/19. Proprio a Soelden nel 2015 Brignone ottenne il ...

Napoli - a tutto Koulibaly : 'Quando andrò via - piangerò. Io mi sento senegalese - francese e napoletano' : Che fastidio i buu razzisti" "Mi sento francese e senegalese da quando sono nato " ha raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport - quando uno mi chiedeva di dove ero, rispondevo che ...

Reims - omaggio al Real Madrid : maglia celebrativa per i 60 anni dalla finale di Champions : Domenica gli occhi della Spagna e non solo sono rivolti al Camp Nou, teatro del Clásico numero 177 tra Barcellona e Real Madrid . Una scenografia spettacolare accoglierà le due corazzate della Liga, ...