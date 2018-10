X-Factor | la voce da brivido di Emanuele | conquista tutti a soli 16 anni

X Factor - Sherol l'impiegata romana con la voce da brividi : 'E' la reincarnazione di Aretha Franklin' : Per lei Manuel Agnelli ha rotto persino il regolamento. Sherol Dos Santos, 21 anni, romana di origine capoverdiana, una voce soul da far venire i brividi , è tra le vere rivelazioni di questa edizione ...

X Factor - Sherol l'impiegata romana con la voce da brividi - ovazione social : 'E' la reincarnazione di Aretha Franklin' : Per lei Manuel Agnelli ha rotto persino il regolamento. Sherol Dos Santos, 21 anni, romana di origine capoverdiana, una voce soul da far venire i brividi , è tra le vere rivelazioni di questa edizione ...

Facundo Gaston Gordillo - chi è?/ Video - l'artista con una voce unica e distinguibile (Home Visit - X Factor 12) : Facundo Gaston Gordillo , l'artista di strada è senza rivali e potrebbe rivoluzionare gli over della trasmissione di Sky Uno. Fedez potrà contare su una voce riconoscibile. (X Factor 12)(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:05:00 GMT)

X Factor 12 - Asia si commuove per la voce di Elena sulle note di Endrigo : Elena Piacenti, 18 anni di Roma, è salita sul palco di X Factor 12 , in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, esibendosi con un capolavoro di altri tempi "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo . La ...

“X Factor - ecco chi prende il posto di Asia Argento”. Ah! Gira questa voce (clamorosa) : Sta mettendo a rischio anche la sua eventuale partecipazione a X Factor come giudice la vicenda mediatica che vede coinvolta Asia Argento, dopo la rivelazione del New York Times sulla violenza sessuale contro l’attore 17enne Jimmy Bennet. La figlia di Dario Argento, dal canto suo, nega ogni accusa: “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali”, ha scritto Asia ...