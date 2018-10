X Factor | Alessandro Gassman | parla del figlio Leo | ”Sono fiero di lui | ha fatto tutto da

X Factor - Alessandro Gassmann parla per la prima volta del figlio Leo : “Sono fiero” : “Sono fiero di lui”. Alessandro Gassmann rompe per la prima volta il silenzio e commenta la partecipazione di suo figlio Leo a X Factor 12. Il giovane cantante è infatti fra i finalisti dell’ultima edizione del talent di Sky e, grazie al suo talento, è riuscito a superare indenne il primo Live. Mentre la finale dello show, prevista per il 13 dicembre, si avvicina, sono in tanti a puntare sulla vittoria di Leo Gassmann, che ha ...

Leo Gassmann a XFactor. Il papà Alessandro : «Fiero di lui - non invado il suo spazio. Ha fatto tutto da solo» : Alessandro Gassmann rompe il silenzio sulla partecipazione del figlio Leo nella nuova edizione di XFactor. Leo infatti ha superato le selezioni ed è entrato nella squadra degli under uomo...

Alessandro Gassman - il figlio Leo a X Factor : “Sono fiero di lui - ma…” : Ultime dichiarazioni di Alessandro Gassman sul figlio Leo Gassman a X Factor Alessandro Gassman è tornato a parlare del figlio Leo Gassman, tra i concorrenti dell’ultima edizione di X Factor. Il ventenne sogna di sfondare nel mondo della musica e di farcela da solo, nonostante il peso del cognome decisamente importante nello spettacolo italiano. Nell’ultima […] L'articolo Alessandro Gassman, il figlio Leo a X Factor: ...

Supermarecross - Tony Cairoli - il KTM Factory Team e Alessandro Lupino ospiti a Giardini Naxos : Il nove volte campione del mondo, originario proprio della provincia di Messina, sarà accompagnato dalla grande "famiglia" KTM: il suo storico Team manager, Claudio De Carli , il responsabile ...

Supermarecross – Tony Cairoli - il KTM Factory Team e Alessandro Lupino ospiti a Giardini Naxos : Sorpresa eccezionale per l’evento conclusivo del Supermarecross: venerdì 26 arriva il nove volte iridato, insieme ad altri grandi personaggi del motorsport Una sorpresa eccezionale per l’evento conclusivo degli Internazionali d’Italia Supermarecross: Antonio Cairoli sarà ospite nella giornata di venerdì 26 ottobre a Giardini Naxos, sul litorale che domenica ospiterà la prova finale del campionato. Il nove volte campione del mondo, ...

Leo Gassman - figlio di Alessandro/ Verrà valutato da Achille Lauro (Home Visit - X Factor 2018) : Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, si è fatto notare a X Factor 2018. Il ragazzo è arrivato agli Home Visit degli Under Uomini: conquisterà un posto per i Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:56:00 GMT)

Alessandro Gassman - il figlio Leo a X Factor : la decisione dell’attore : Il figlio di Alessandro Gassman a X Factor: cosa pensa l’attore di Leo e che rapporto hanno Continua a far chiacchierare la partecipazione di Leo Gassman, il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, all’ultima edizione di X Factor. Per il momento il percorso del ragazzo nel reality show di Sky continua a gonfie vele, […] L'articolo Alessandro Gassman, il figlio Leo a X Factor: la decisione dell’attore proviene da Gossip ...

Tutte pazze per Leo Gassmann - il fascinoso figlio di Alessandro conquista X Factor - e non solo - : Il Dna non mente. Sicuramente non nel caso di Leo, il figlio 19enne di Alessandro Gassmann e dell'attrice Sabrina Knaflitz, che entrato a far parte del cast di X Factor ha conquistato i 4 giudici e ...

Tutte pazze per Leo Gassmann - il fascinoso figlio di Alessandro conquista X Factor - e non solo - : Il Dna non mente. Sicuramente non nel caso di Leo, il figlio 19enne di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, che entrato a far parte del cast di X Factor ha conquistato i 4 giudici e non solo. Il ...

Leo Gassmann - il figlio di Alessandro / Video - il peso del cognome da scrollarsi col talento (X Factor 2018) : Leo Gassmann, il ragazzo ha un peso non indifferente sulle spalle a causa del suo importante cognome. Dovrà scrollarselo grazie al suo grande talento. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:45:00 GMT)

Alessandro Gassman : ecco cosa pensa del figlio Leo a X Factor : Alessandro Gassmann e il figlio Leo a X Factor Alessandro Gassmann, nuovamente impegnato con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone al fianco di Carolina Crescentini, è un attore bravissimo e figlio del più famoso Vittorio Gassman e ha un figlio di talento, Leo. Si direbbe una generazione di artisti la famiglia Gassman, Alessandro e Vittorio […] L'articolo Alessandro Gassman: ecco cosa pensa del figlio Leo a X Factor proviene da Gossip e Tv.

Alessandro Gassmann : «Mio figlio a X Factor? Pensare che io non so neanche cantare» : L’ispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassmann) e la sua squadra hanno ripreso in mano il commissariato di Pizzofalcone a Napoli, e sono pronti a rimboccarsi le maniche per risolvere i nuovi casi della seconda stagione della serie tv tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. La prima puntata de I bastardi di Pizzofalcone è stata presentata in anteprima a Capri in occasione del 70° Prix Italia, e andrà in onda dal 1° ottobre su Rai Play e ...

Alessandro Cattelan in prima serata come l'Inter. 'Piatek ha l'X Factor'. E martedì sera a EPCC c'è Mancini : Quello che mi auguro è che mia figlia faccia uno sport di squadra: lo spogliatoio è simile alla vita e ti insegna davvero molto. Non possiamo trascurare il tuo debutto in Champions League col La ...

XFactor 2018 - Alessandro Gassmann : “Mio figlio in gara? Pensavo avesse messo incinta qualcuna” : “Non mi aveva detto niente”. L’attore Alessandro Gassmann commenta così la decisione del figlio Leo di partecipare a XFactor. “Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia. A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici”, ha raccontato l’attore in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver ...