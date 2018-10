X Factor 2018 | Live Show Matteo Costanzo | “Un po’ rode essere il primo eliminato” Prima

XFactor 2018 - 2 milioni 346 mila spettatori per il primo live. Ecco le esibizioni della serata : Durante la messa in onda di X Factor, ieri, Sky Uno è stato il quarto canale nazionale sul totale individui con una share del 5,34%. Sky Uno è stato, inoltre, il terzo canale tra il pubblico 15-54 anni con il 8,38% di share e il canale più visto della piattaforma. Il picco di share è stato del 7,31% registrato alle 24.01 al momento dell’eliminazione di Matteo Costanzo, mentre il picco di spettatori è stato registrato ...

X Factor 2018 su TV8? Dove e quando vedere le repliche in chiaro : X Factor 2018 andrà in chiaro su TV? Dove e quando vedere le puntate Sono cominciati i Live Show di X Factor 2018. Andranno in onda in chiaro su TV8? C’è un po’ di confusione in merito a questa domanda, lo riconosciamo. Pensiamo però che Sky non lascerà solo il pubblico affezionato al talent show […] L'articolo X Factor 2018 su TV8? Dove e quando vedere le repliche in chiaro proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - primo live segna il debutto del prolisso Lodo : Diciamo la verità: oltre agli animi candidi, seriamente affezionati alla gara canora pronti ad appassionarsi per l’uno o l’altro concorrente, in tanti hanno aspettato la prima puntata live di X Factor 2018 per vedere come sarebbe stato il debutto televisivo del nuovo giudice Lodo Guenzi, sedutosi in corsa al tavolo della giuria del talent show di Sky nonché alla guida dei gruppi. Dopo un opening corale con tutti i talenti che si ...

X Factor 2018 Anticipazioni : stasera cominciano i Live Show : Questa sera andrà in onda la manche decisiva del talent Show condotto da Alessandro Cattelan, che vedrà i talenti arrivati al traguardo solcare il palco della X Factor Arena.

X Factor 2018 - Live Show/ Eliminato Matteo Costanzo : Fedez rischia anche con Renza Castelli (prima puntata) : X Factor 2018, prima puntata Live Show: Fedez perde subito un concorrente della categoria Over. Matteo Castelli è il primo Eliminato, rischi anche per Renza Castelli.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 09:31:00 GMT)

X Factor 2018 - Fedez perde pezzi : Matteo Costanzo eliminato - giudizio sospeso su Lodo Guenzi : La prima puntata dei live di X Factor 2018 si con conclude con l'eliminazione di Matteo Costanzo che perde al ballottaggio con i Red Brick Foundation . E così Fedez , giudice degli Over perde il suo ...

X Factor 2018 - LIVE SHOW ELIMINATO E PAGELLE/ Under Uomini al top - grandi dubbi sui Gruppi (prima puntata) : X FACTOR 2018, prima puntata LIVE SHOW: le PAGELLE con i top e i flop della serata che ha visto l'eliminazione di Matteo Costanzo. Sherol e Luna non tradiscono le attese(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 08:49:00 GMT)

X Factor 2018 - Live Show Eliminato e Pagelle/ Prima puntata : Luna e Sherol non tradiscono le attese : X Factor 2018, Prima puntata Live Show: le Pagelle con i top e i flop della serata che ha visto l'eliminazione di Matteo Costanzo. Sherol e Luna non tradiscono le attese(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 07:00:00 GMT)

X Factor 2018 - prima puntata dei Live : riassunto e eliminato del 25 ottobre : X Factor 2018, riassunto della prima puntata dei Live: serata del 25 ottobre La prima puntata dei Live di X Factor 2018 si è aperta con la presentazione di tutte le squadre. Un videoclip in cui ognuno dei 12 concorrenti si è espresso con una frase. Sarà una bella battaglia quest’anno, ci sono molti talenti […] L'articolo X Factor 2018, prima puntata dei Live: riassunto e eliminato del 25 ottobre proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - primo live : eliminato a sorpresa Matteo Costanzo : primo live X Factor 2018 Inizia la gara live di X Factor 2018 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima puntata. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del primo live 21.15: Con le immagini e le impressioni dei concorrenti, inizia la puntata. 21.18: Si accendono le luci all’X ...

Il primo eliminato di X Factor 2018 è Matteo Costanzo : al ballottaggio la sfida tra Fedez e Lodo Guenzi : Il primo eliminato di X Factor 2018 è Matteo Costanzo. Al termine della prima puntata in diretta, dei Live Show, abbiamo scoperto il nome del primo concorrente che abbonda il talent show di Sky Uno. Due le manche, per un totale di 12 concorrenti suddivisi in due gruppi. In 6 si sono esibiti nella prima manche, in 6 nella seconda manche. Al termine di ogni manche, è stato escluso uno dei concorrenti e dopo la sfida a due è stato reso noto il ...

X Factor 2018 - Live Show/ Eliminato Matteo Costanzo. Salvi i Red Bricks Foundation (diretta 25 ottobre) : X Factor 2018, primo Live 25 ottobre: diretta, concorrenti e favoriti. Alessandro Cattelan presenta il primo appuntamento con ospiti i Maneskin e Rita Ora.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:52:00 GMT)

X Factor 2018 - LIVE SHOW/ L’eliminato tra Matteo e Red Bricks Foundation (diretta 25 ottobre) : X FACTOR 2018, primo LIVE 25 ottobre: diretta, concorrenti e favoriti. Alessandro Cattelan presenta il primo appuntamento con ospiti i Maneskin e Rita Ora.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:46:00 GMT)

RITA ORA - OSPITE A X Factor 2018/ Video - ammalia con "Let you love me" : RITA Ora è una delle ospiti internazionali della fase Live di X FACTOR 2018 dove presenterà il nuovo singolo "Let you love me" che anticipa l'album "Phoenix"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:41:00 GMT)