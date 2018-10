X Factor 2018 | Fedez perde pezzi | Matteo Costanzo eliminato | giudizio sospeso su Lodo

X Factor 2018 - LIVE SHOW ELIMINATO E PAGELLE/ Under Uomini al top - grandi dubbi sui Gruppi (prima puntata) : X FACTOR 2018, prima puntata LIVE SHOW: le PAGELLE con i top e i flop della serata che ha visto l'eliminazione di Matteo Costanzo. Sherol e Luna non tradiscono le attese(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 08:49:00 GMT)

X Factor 2018 - prima puntata dei Live : riassunto e eliminato del 25 ottobre : X Factor 2018, riassunto della prima puntata dei Live: serata del 25 ottobre La prima puntata dei Live di X Factor 2018 si è aperta con la presentazione di tutte le squadre. Un videoclip in cui ognuno dei 12 concorrenti si è espresso con una frase. Sarà una bella battaglia quest’anno, ci sono molti talenti […] L'articolo X Factor 2018, prima puntata dei Live: riassunto e eliminato del 25 ottobre proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - primo live : eliminato a sorpresa Matteo Costanzo : primo live X Factor 2018 Inizia la gara live di X Factor 2018 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima puntata. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del primo live 21.15: Con le immagini e le impressioni dei concorrenti, inizia la puntata. 21.18: Si accendono le luci all’X ...

Il primo eliminato di X Factor 2018 è Matteo Costanzo : al ballottaggio la sfida tra Fedez e Lodo Guenzi : Il primo eliminato di X Factor 2018 è Matteo Costanzo. Al termine della prima puntata in diretta, dei Live Show, abbiamo scoperto il nome del primo concorrente che abbonda il talent show di Sky Uno. Due le manche, per un totale di 12 concorrenti suddivisi in due gruppi. In 6 si sono esibiti nella prima manche, in 6 nella seconda manche. Al termine di ogni manche, è stato escluso uno dei concorrenti e dopo la sfida a due è stato reso noto il ...

X Factor 2018 - primo live in diretta : i Red Bricks Foundation a rischio eliminazione : primo live X Factor 2018 Inizia la gara live di X Factor 2018 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima puntata. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del primo live 21.15: Con le immagini e le impressioni dei concorrenti, inizia la puntata. 21.18: Si accendono le luci all’X ...

I Maneskin a X Factor 2018 con Torna a casa : video dell’esibizione ai Live Show prima dell’album Il ballo della vita : I Maneskin aprono X Factor 2018 con il nuovo singolo: la band presenta Torna a casa facendo ritorno a "casa", ovvero nel talent Show che la lanciò lo scorso anno. I quattro ragazzi rilasceranno domani, venerdì 26 ottobre, il nuovo disco di inediti dal titolo Il ballo della vita, il primo dopo l'ep d'esordio Chosen. Classificatisi al secondo posto nella scorsa edizione, superati per un soffio proprio alla finale dal cantante Lorenzo Licitra, i ...

I Maneskin a X Factor 2018 con Torna a casa : video dell’esibizione ai Live Show : I Maneskin aprono X Factor 2018 con il nuovo singolo: la band presenta Torna a casa facendo ritorno a "casa", ovvero nel talent Show che la lanciò lo scorso anno. I quattro ragazzi rilasceranno domani, venerdì 26 ottobre, il nuovo disco di inediti dal titolo Il ballo della vita, il primo dopo l'ep d'esordio Chosen. Classificatisi al secondo posto nella scorsa edizione, superati per un soffio proprio alla finale dal cantante Lorenzo Licitra, i ...