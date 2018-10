X Factor 12 | i giudici storici bullizzano il chiacchierone Lodo Guenzi

«X Factor 12» : i concorrenti - i giudici - gli ospiti e l’ombra di Asia Argento : X Factor 12: la conferenza stampa dei LiveX Factor 12: la conferenza stampa dei LiveX Factor 12: la conferenza stampa dei LiveX Factor 12: la conferenza stampa dei LiveX Factor 12: la conferenza stampa dei LiveX Factor 12: la conferenza stampa dei LiveX Factor 12: la conferenza stampa dei LiveX Factor 12: la conferenza stampa dei LiveX Factor 12: la conferenza stampa dei LiveL’X Factor «più bello di sempre», quello del palco di 800 metri ...

I concorrenti di X Factor 2018 ai Live Show : da Leo Gassman ad Anastasio i 12 scelti dai giudici : I concorrenti di X Factor 2018 sono ormai ufficiali: con gli Home Visit, l'ultima fase delle selezioni, abbiamo scoperto i nomi dei 12 concorrenti di X Factor 2018 che accedono ai Live Show, in diretta su Sky Uno da giovedì prossimo. A condurre i Live Show ci sarà il padrone di casa Alessandra Cattelan. Dopo le Auditions e i BootCamp, agli Home Visit i giudici di categoria sono stati affiancati da alcuni ospiti d'eccezione: insieme hanno ...

Gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018 da Achille Lauro a Takagi e Ketra : chi affiancherà i giudici prima dei Live Show : Sono stati svelati gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018. Quattro saranno gli ospiti del programma che accompagneranno i giudici nella scelta dei talenti da portate ai Live Show in diretta. Fedez è partito per la Toscana con Takagi & Ketra: il duo di Producer, artefici del successo di Amore e Capoeira cantato da Giusy Ferreri in estate, ha aiutato il giudice di categoria a scegliere i talenti della categoria Over da portare ai Live ...

Anastasio a X Factor 2018 canta De Gregori e convince i giudici con Generale rap (video) : Anastasio a X Factor 2018 convince il pubblico e i giudici con una versione inedita di Generale, la nota canzone di Francesco De Gregori. Il cantante, aspirante concorrente della nuova edizione del talent show di Sky Uno, si è presentato sul palco con un brano della tradizione musicale italiana, completamente rivisitato per l'occasione. La sua missione è da considerarsi perfettamente riuscita: Anastasio a X Factor è riuscito a convincere il ...

X Factor 2018 - Bootcamp/ Le scelte di Asia Argento e Mara Maionchi. La cover di De Gregori stupisce i giudici : Mara Maionchi e Asia Argento fanno le loro scelte nei Bootcamp di X Factor 2018: tra i protagonisti della serata un Anastasio ispiratissimo con Generale di De Gregori.

Francesco Baccini stronca i giudici di X Factor 2018 : fanno finta di essere alternativi : di Ida Di Grazia Dopo settimane d'attesa Sky ha ufficializzato l'arrivo di Lodo Guenzi come nuovo giudice di X Factor 2018 in sostituzione di Asia Argento. Una scelta che ha scatenato le reazioni del ...

«X Factor 12» : ecco le categorie assegnate ai giudici : X Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiOver, Under Donne, Under Uomini e Gruppi. Quattro microcosmi che Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Asia Argento dovranno valorizzare per ...

Elio e Pupo/ I due giudici sfidano la Dark Paolo Gang (StraFactor) : Elio e Pupo sono i giudici di Strafactor. I due sceglieranno i 5 concorrenti fra i più significativi degli scorsi anni, che faranno parte della loro squadra.

StraFactor/ Prima puntata - i giudici : Elio - Pupo e Dark Polo Gang (oggi - 4 ottobre) : Dopo l'appuntamento con i primi BootCamp di X Factor, nel corso della seconda serata di oggi, giovedì 4 ottobre su Sky Uno parte anche la nuova edizione di StraFactor.

X Factor 2018 - assegnazioni dei giudici/ Mara Maionchi Under Uomini - Manuel Agnelli Under Donne - Fedez Over... : X Factor 2018: giudici e assegazioni categorie. Asia Argento, dovrà guidare i Gruppi, Mara Maionchi gli Under Uomini. Manuel Agnelli si occuperà delle Under Donne, e a Fedez gli Over.

Concorrente cade dal palco di X-Factor UK : giudici attoniti : Il Concorrente Tommy Ludford, 20 anni, ha appena concluso la sua esibizione voce e chitarra durante il programma The X Factor in Inghilterra, quando fa un passo falso all'indietri e cade dal palco. Il cantautore sparisce nel vuoto davanti agli occhi attoniti dei giudici che mandano gli assistenti a vedere come sta il ragazzo. Per per fortuna ha riportato solo qualche escoriazione.

XFactor - l’esibizione di Simon non convince i giudici : il fidanzato irrompe sul palco in sua difesa. Ecco come finisce : Alle audizioni di XFactor, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, la prova di Simon, che si è cimentata con un pezzo trap, non ha convinto i giudici. Quando Manuel Agnelli le ha detto che era a 37 anni era oltre, non calata nel ruolo, il suo compagno ha fatto irruzione sul palco, prendendo le difese della concorrente: “Un pezzo di dura critica sociale, non l’avete capita”… ma i giudici sono stati compatti nel ...

X Factor 2018/ Pagelle audizioni e le categorie assegnate ai giudici : Asia Argento ci sarà per i gruppi? : Si sono concluse le audizioni di X FACTOR 2018. Chi rivedremo ai Bootcamp? Ci sarà ancora Asia Argento? Vediamo intanto i top e i flop dell'ultima puntata

X Factor - Simon provoca i giudici/ Video - Manuel : "Sei in ritardo per la trap". Il fidanzato furioso sul palco : X Factor: durante le audizioni si esibisce Simon. La cantante porta una sua canzone in italiano dai toni trap. Fedez e Manuel l'attaccano, così sul palco sale il compagno di lei