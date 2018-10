Wizz Air | dall' 1 novembre nuove regole per i bagagli

Costo bagaglio a mano Ryanair e Wizz air : l'Antirtitrust chiede risposte entro nove giorni : Sulla vicenda del Costo dei bagagli a mano sui voli Ryanair , si registra un nuovo intervento dell’Antitrust che, dopo il procedimento avviato lo scorso 20 settembre nei confronti della compagnia leader nei voli low cost per la nuova policy sul trasporto dei bagagli, ha ora intimato la sospensione del pagamento chiede ndo una risposta entro nove giorni . Un vero e proprio ultimatum da parte dell’Autorita' garante per la concorrenza che riguarda, ...

Il trucchetto di Ryanair e Wizz air con il costo dei bagagli non è piaciuto all'Antitrust : Ryanair ha una manciata di giorni per rispondere alle contestazioni dell'Antitrust che vuole la sospensione della decisione di fa pagare il bagagli o a mano a partire dal prossimo primo novembre. ...

Trasporto aereo : Wizz Air adotta la tecnologia di SITA per la gestione dei bagagli : Wizz Air, la compagnia aerea a più rapida crescita in Europa e la principale compagnia low cost nell’Europa centrale e orientale, ha scelto la soluzione WorldTracer® di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, per localizzare borse e valigie in ogni fase del viaggio, riducendo le irregolarità, e anticiparne la riconsegna in caso di smarrimento. Un miglioramento che permette ai passeggeri di volare “lasciando a ...