Will Smith | «Quando piansi in un bagno | per aver sposato la donna sbagliata»

IO SONO LEGGENDA/ Sul 20 il film con Will Smith (oggi - 24 ottobre 2018) : Io SONO LEGGENDA, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 24 ottobre 2018. Nel cast: Will Smith e Alice Braga, alla regia Francis Lawrence. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 09:43:00 GMT)

IO - ROBOT SUL 20/ Streaming video del film con Will Smith protagonista (oggi - 17 ottobre 2018) : Io, ROBOT, il film di fantascienza in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Will Smith e Bridget Moynahan, alla regia Alex Proyas. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:23:00 GMT)

IO - ROBOT/ Sul 20 il film con Will Smith (oggi - 17 ottobre 2018) : Io, ROBOT, il film di fantascienza in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Will Smith e Bridget Moynahan, alla regia Alex Proyas. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:27:00 GMT)

Will Smith e la crisi coniugale : «Jada Pinkett ha pianto per 45 giorni di fila» : Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith e Jada Pinkett al Diamond Ball Will Smith, 55 anni, e Jada Pinkett, 47, sono sposati da 21 anni e non hanno mai fatto finta che sia stato facile. Negli anni, intorno a loro, si sono ...

Will Smith compie 50 anni e si regala un 'tuffo' dall'elicottero (VIDEO) : Ha compiuto 50 anni il 25 settembre Will Smith, uno degli attori più apprezzati e popolari del Cinema hollywoodiano. Per l'occasione, l'attore ha deciso di farsi un regalo molto particolare: un bungee jumping mozzafiato dall'elicottero nel bel mezzo del Grand Canyon. Un 'tuffo' che ha sicuramente reso indimenticabile il suo cinquantesimo compleanno. Il lancio spettacolare è stato ripreso dalle telecamere. Successivamente, Will Smith [VIDEO]ha ...

MEN IN BLACK 3 - TV8/ Streaming video del film con Will Smith (oggi - 27 settembre 2018) : Men in BLACK 3, il film commedia in prima serata su TV8 oggi, giovedì 27 settembre 2018. Nel cast: Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin, alla regia Barry Sonnenfeld. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:37:00 GMT)

Will Smith compie 50 anni e si regala un 'tuffo' dall'elicottero (VIDEO) : Ha compiuto 50 anni il 25 settembre Will Smith, uno degli attori più apprezzati e popolari del cinema hollywoodiano. Per l'occasione, l'attore ha deciso di farsi un regalo molto particolare: un bungee jumping mozzafiato dall'elicottero nel bel mezzo del Grand Canyon. Un 'tuffo' che ha sicuramente reso indimenticabile il suo cinquantesimo compleanno. Il lancio spettacolare è stato ripreso dalle telecamere. Successivamente, Will Smith ha postato ...

MEN IN BLACK 3/ Su Tv8 il film con Will Smith (oggi - 27 settembre 2018) : Men in BLACK 3, il film commedia in prima serata su TV8 oggi, giovedì 27 settembre 2018. Nel cast: Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin, alla regia Barry Sonnenfeld. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Will Smith - compleanno con bungee jumping : Will Smith trova sempre il modo di stupire, dopo la challenge legata alla canzone di Drake "In My Feelings", l'attore ha deciso di celebrare in modo degno i suoi primi cinquanta anni. Nessun party strabiliante ma una prova di coraggio, un lancio con il bungee jumping da un elicottero nei pressi del Grand Canyon.Non un lancio qualsiasi ma un'altra competizione proposta dal gruppo di YouTube Yes Theory, che a marzo aveva lanciato il guanto di ...

Willow Smith : «La femminilità è come l’acqua - può scavare la roccia» : In un mondo in trasformazione, dove il vecchio deve essere ancora scardinato e il nuovo deve strutturarsi nasce una fragranza segno dei tempi, Mutiny della Maison Margiela. Paladina del cambiamento, di una generazione in continua lotta per ridefinire i valori di self-expression, è un simbolo di sovversione, di identità non conformista, diversa e in ammutinamento. Sei volti lontani dagli schemi sociali classici scelti da John Galliano, direttore ...

Will Smith celebra i 50 anni con il bungee jumping nel Grand Canyon : Come in una scena di un film d'azione di cui avrebbe potuto essere protagonista, Will Smith ha celebrato i suoi 50 anni lanciandosi con un elastico da bungee jumping da un elicottero vicino al Grand ...

50 anni Will Smith - lancio su G.Canyon : ARIZONA, 26 SET - Come in una scena di un film d'azione di cui avrebbe potuto essere protagonista, Will Smith ha celebrato i suoi 50 anni lanciandosi con un elastico da bungee jumping da un elicottero ...

Will Smith : 5 scene per i suoi 50 anni : 1. Re della Tv, Willy, il principe di Bel Air (1990-1996)2. Giovane arrampicatore sociale, Sei gradi di separazione (1993)3. Action hero in salsa comedy, Men in Black (1997)4. Interprete da Oscar, Alì (2001)5. Antieroe, Hancock (2008)Super star tra le star cinematografiche, Will Smith, armato di sorriso furbetto e orecchie da Dumbo, ha scalato con sconcertante facilità l’irta salita dai quartieri anonimi di Filadelfia, e oggi – è nato il 25 ...

Will Smith - 50 anni (anche) da principe della risata : L’ironia è una della qualità più apprezzate in un uomo. Ne sa qualcosa Will Smith, che oggi compie 50 anni, vissuti sempre con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta. Sembra ieri di averlo conosciuto nei panni di Willy, ll principe di Bel Air ovvero un giovanotto cresciuto nei bassi fondi di Filadelfia e poi catapultato a Los Angeles, dalla benestante zia materna abitante per l’appunto del lussuoso quartiere di Bel Air. Un ...