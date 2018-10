Su WhatsApp arrivano gli adesivi : L’evoluzione di WhatsApp prosegue a ritmo incessante, e dopo le anticipazioni sulla modalità vacanza e l’opzione per silenziare tutte le conversazioni contemporaneamente, in queste ore sono emerse altre notizie sulle prossime versioni dell’app. In particolare la piattaforma sta per dotarsi di una caratteristica che da tempo spopola su tutte le altre soluzioni concorrenti: un sistema di adesivi da utilizzare all’interno ...

WhatsApp - arrivano gli sticker : Ecco come usare gli adesivi all’interno delle chat. Saranno distribuite collezioni fatte in casa ma anche tramite applicazioni di terze parti

Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp Beta : ecco come funzionano : Dopo una lunghissima attesa sono finalmente in rollout gli adesivi per WhatsApp, che vi permetteranno di dare nuova vita ai vostri messaggi. L'articolo Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp Beta: ecco come funzionano proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 Mobile : arrivano le chiamate e le videochiamate di gruppo per WhatsApp : Inizialmente distribuite per WhatsApp Beta e solo per una stretta cerchia di utenti fortunati scelti mediante il test A/B, le chiamate e videochiamate di gruppo arrivano ora anche nella versione stabile dell’app. Ieri sera il team di sviluppatori di Mark Zuckerberg ha, infatti, rilasciato un aggiornamento sul Microsoft Store dedicato a tutti gli smartphone Windows 10 Mobile e numerato 2.18.164. La nuova versione introduce in pratica ...