Wall Street premia la trimestrale perfetta di Intel

Manovra - il Wall Street Journal massacra la Commissione europea : 'Sbagliata la guerra a Roma' : Il tifo per il governo Lega-M5s arriva da chi meno ci si aspetta, come il Wall Street Journal, che prende le parti di palazzo Chigi nella guerra sulla Manovra ingaggiata con la Commissione europea. 'I ...

Wall Street di pessimo umore : Gli investitori temono che la Corporate America abbia ormai abbandonato il top toccato a inizio 2018 grazie alla riforma fiscale e che la Federal Reserve vada avanti con la propria politica monetaria ...

Borse deboli sui timori di Wall Street. Spread sopra 315 punti base : Rep Occhi puntati su Standard & Poor's: stasera la decisione dell'agenzia sul rating dell'Italia di ROSARIA AMATO

Amazon - record di utili nel trimestre ma il titolo perde su Wall Street : utili di record per Amazon, che arrivano a quasi 3 miliardi di dollari. È il secondo trimestre di fila, che il colosso americano dell'e-commerce segna un risultato sorprendente. Ma il titolo perde l'8%...

Amazon e Google - le trimestrali deludono Wall Street : MILANO - L'uccellino di Twitter non ha fatto primavera : se il social network dei cinguettii ha battute le attese con una solida trimestrale, così come aveva fatto in precedenza Netflix , dai 'big' ...

Borse deboli sui timori di Wall Street. Spread sopra 310 punti base : Tra le materie prime, sono ancora in rialzo le quotazioni dell' oro che chiudono la settimana apprezzandosi sui timori per un rallentamento dell'economia mondiale. Il lingotto con consegna immediata ...

Tesla : azioni alle stelle - superate le previsioni di Wall Street : Le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 12% dopo che la società ha registrato un utile a sorpresa nel terzo trimestre. Il CEO Elon Musk ha mantenuto la promessa di iniziare a registrare profitti regolari leggi di più...

Il Wall Street Journal critica l'Ue : 'Battaglia sbagliata - facciano crescere l'Italia' : Il fatto è ormai all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale: la manovra di un paese membro dell'Unione Europea è stata bocciata dalle istituzioni comunitarie. Un caso senza precedenti rappresentato dall'Italia, la quale adesso almeno in teoria avrebbe tre settimane per effettuare delle variazioni che possano rendere la finanziaria compatibile con quelli che sono i parametri disposti dagli organi economici centrali europei. Conte, Di ...

Wall Street chiude in rally con i tecnologici - Dj +1 - 6% : New York, 25 ott. , askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in rally all'indomani di uno dei peggiori sell-off del 2018. A fare da traino sono stati i titoli tecnologici, ieri pesantemente venduti.

Borsa : Wall Street apre positiva - Dj +0 - 78% - Nasdaq +1 - 41% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wall Street verso il rimbalzo : avvio previsto in rialzo : ...5% registrato ad agosto - sottolinea Mauro Masoni, premium client manager Italy di Cmc Markets - L'aggiornamento ci fornirà una buona indicazione dell'andamento della domanda nell'economia degli ...

Borse europee - attesa tensione in avvio dopo tonfo Wall Street. Oggi riunione Bce : attesa un'apertura in territorio negativo per le principali Borse europee, dopo il nuovo forte scivolone registrato a Wall Street. Ieri i listini americani hanno registrato decisi cali, con il Nasdaq ...

Borse in calo in scia al tonfo di Wall Street. Spread stabile : Sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno manifestato preoccupazione per i livelli degli ultimi giorni: 'Se si mantiene a questi livelli è un ...