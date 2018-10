Volley | Mondiale per Club 2018 | calendario | date | programma | orari e tv Ci sono

Volley italiano in lutto - Sara Anzanello muore a 38 anni : conquistò il Mondiale nel 2002 : Il Volley italiano [VIDEO] piange Sara Anzanello. La giocatrice, originaria di Ponte Piave Treviso, è scomparsa ad appena 38 anni dopo aver lottato come una leonessa prima contro il male che le aveva cambiato la vita nel 2013 e poi contro la leucemia. Con la nazionale era salita sul tetto del mondo nel 2002 e sabato scorso era davanti alla televisione per sostenere Paola Egonu e compagne in occasione della finalissima contro la Serbia. Sorrideva ...

Sara Anzanello - morta l’ex azzurra di Volley. Aveva 38 anni. Nel 2002 fu tra le protagoniste dell’oro mondiale : È morta all’età di 38 anni la pallavolista ex azzurra Sara Anzanello. La campionessa di San Donà di Piave nel 2013 Aveva subito un trapianto di fegato urgente a Milano a causa di una violenta epatite contratta in Azerbaijan, dove si era trasferita per la stagione 2011/2012. Dopo mesi complicati, l’atleta sembrava essersi ripresa riuscendo a tornare anche in campo, sia come giocatrice che come staff nel Club Italia nel 2014/2015. Ma ...

Morta Sara Anzanello - campionessa mondiale di Volley : nel 2013 subì trapianto di fegato : Addio all'ex pallavolista veneta Sara Anzanello. La giocatrice di Ponte di Piave è Morta: aveva 38 anni. Negli anni passati Sara nel 2013 aveva subito un trapianto di fegato dopo...

Volley – Morte Sara Anzanello : la Lega Pallavolo piange la scomparsa della campionessa mondiale 2002 : La Lega Pallavolo Serie A Femminile piange la scomparsa di Sara Anzanello, campionessa mondiale nel 2002. Nel weekend un minuto di raccoglimento su tutti i campi di Serie A Il Presidente Mauro Fabris, il Consiglio di Amministrazione, lo Staff e tutte le Società della Lega Pallavolo Serie A Femminile piangono la scomparsa di Sara Anzanello, tra le pallavoliste più apprezzate e vincenti degli ultimi 20 anni. Nata a San Donà di Piave nel ...

Volley femminile - il Club Italia serbatoio di una Nazionale al top mondiale. E quante azzurrine in rampa di lancio… : La Nazionale torna dal Giappone con una luccicante medaglia iridata al collo, un risultato di assoluta qualità nonostante ci sia un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a battere la Serbia in una finale molto tirata. Le azzurre sono state protagoniste di una meravigliosa cavalcata ai Mondiali e ci hanno riportato sul podio a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino, hanno fatto saltare il banco con grande caparbietà e ...

Svanito il sogno del mondiale : ItalVolley battuta dalla Serbia : Svanisce il grande sogno, l'Italvolley cede al tie break alla Serbia, le azzurre conquistano la medaglia d'argento ai Mondiali di pallavolo.Manca l'ultimo passo per scrivere la storia, le ragazze terribili del CT Mazzanti affrontano la Serbia in finale. 16 anni dopo l'unica vittoria ai Mondiali dell'Italia di Francesca Piccinini ed Elisa Togut, le azzurre hanno la grande chance di coronare il sogno iridato, epilogo finale di un percorso ...

Volley - finale Mondiale : Serbia-Italia 3-2 : Italia-Serbia 2-3, 25-21, 14-25, 25-23, 19-25, 12-15, - Segue L'ultimo urlo ci rimane in gola: l'Italia si inchina alla Serbia nuova campionessa del mondo solo al tiebreak, dopo avere provato l'impossibile per portare a casa il su secondo Mondiale, 16 anni dopo il primo. Le azzurre sono scappate due volte, ma sono state raggiunte e superate al ...