Volley italiano in lutto | Sara Anzanello muore a 38 anni | conquistò il Mondiale

Volley - dopo l'argento italiano Cuneo verso il grande esordio nel campionato : Si è tenuta presso gli studi Rai di Milano, la presentazione del 74° campionato di serie A femminile, la Samsung Volley Cup, trasmessa in diretta su Rai Sport + HD. Durante la trasmissione, condotta ...

È argento per le ragazze del Volley italiano : E' finita 2 a 3 la finale dei Mondiali femminili di pallavolo [VIDEO] che ha visto scontrarsi le due squadre più forti, Italia e Serbia. Purtroppo le nostre bravissime ragazze non hanno potuto “smontare” la squadra serba, che è stata l'unica formazione a batterle nel corso della gara. Forse a penalizzarle anche la tensione e la stanchezza dopo dieci set giocati in sole 24 ore. Un argento che brilla d'oro, perché la nostra squadra di giovanissime ...

Paola Egonu e Miriam Sylla/ Chi sono le stelle del Volley italiano : le 2 schiacciatrici simbolo delle azzurre : Paola Egonu e Miriam Sylla, chi sono le stelle del volley femminile italiano: simbolo di un Paese multietnico. Ultime notizie: gli angeli azzurri che hanno trascinato la Nazionale in finale(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:02:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : ci sarà un italiano in Finale! Fabrizio Pasquali primo arbitro di Brasile-Polonia : Ci sarà un italiano nella Finale dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si giocherà questa sera (ore 21.15) al Pala Alpitour di Torino. La nostra Nazionale ha concluso la rassegna iridata al quinto posto ma il nostro Paese sarà rappresentato egregiamente da Fabrizio Pasquali che sarà il primo arbitro di Brasile-Polonia, coadiuvato dall’argentino Hernan Gonzalo Casamiquela. Si tratta di un grandissimo onore per il fischietto marchigiano ...

Mondiali Volley 2018 – Juantorena medita l’addio alla maglia azzurra : le parole dello schiacciatore italiano : Osmany Juantorena pensa all’addio alla maglia azzurra: le parole dello schiacciatore cubano dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018 Una serata amara e deludente, quella di ieri per la Nazionale italiana di pallavolo maschile e tutti i suoi tifosi. Gli azzurri hanno detto definitivamente addio al Mondiale già al primo set, perso contro la Polonia. Italia dunque eliminata dalla rassegna iridata, le cui ...

Cristina - «la principessa» del Volley italiano : «Ai Mondiali vi faremo divertire» : Cristina Chirichella: «Sono la visual del volley»Cristina Chirichella: «Sono la visual del volley»Cristina Chirichella: «Sono la visual del volley»Cristina Chirichella: «Sono la visual del volley»Tra le mani dalle unghie dipinte d’azzurro non stringe un pallone, ma un manichino. A pochi giorni dall’apertura del più grande Nike Store d’Italia, che vuole diventare il fulcro dello sport a Milano, Cristina Chirichella si dà da ...

Beach Volley - Campionato italiano 2018 Finali Catania. Rossi/Caminati e Menegatti/Orsi Toth : favoriti al potere : Sono Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth tra le donne e Marco Caminati ed Enrico Rossi tra gli uomini i nuovi campioni d’Italia di Beach volley. Pronostici rispettati anche se con diverse modalità: senza sconfitte il cammino di Rossi e Caminati, con un passaggio nemmeno troppo breve dal tabellone perdenti, quello di Menegatti/Orsi Toth. La coppia romagnola, già campione d’Italia due anni fa, ha vinto il torneo soffrendo più in avvio della tre ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini : Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semiFinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. E’ già “supersfida azzurra” oggi sulla sabbia siciliana : Una prima giornata zeppa di sfide e di verdetti più o meno annunciati alla Finale del Campionato Italia di Catania ma da oggi si fa sul serio con le sfide che porteranno dritte alle semifinali ed è un sabato ricco di incontri imprevedibili quello in programma sulla sabbia siciliana, che inizierà con la super sfida tra le due coppie della Nazionale italiana, Menegatti/Orsi Toth e Zuccarelli/Traballi che si troveranno di fronte nella partite che ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Catania. Infortunio per Daniele Lupo : i numeri uno rinunciano : Niente finale del Campionato Italiano per Daniele Lupo e Paolo Nicolai, a conclusione di una stagione che non sarà certo ricordata come fortunata dalla coppia azzurra più forte a livello maschile. Pochi minuti fa in un post su Instagram il vice campione olimpico ha annunciato il suo forfait al torneo più importante del circuito tricolore in programma da domani a domenica sulla sabbia di Catania per un non meglio precisato intoppo fisico. ...

Beach Volley – Campionato Italiano : in scena le finali scudetto : A Catania andranno in scena questo weekend le finali scudetto del Campionato Italiano di Beach Volley Gran finale in vista per il Campionato Italiano assoluto di Beach Volley: da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre alle Capannine di Catania si disputerà l’edizione 2018 delle finali scudetto, che assegneranno i titoli nazionali maschile e femminile. L’ormai tradizionale appuntamento nella città etnea, che ospita per la ...