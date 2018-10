motorinolimits

: RT @MotoriNoLimits: Volkswagen e Siemens rendono gli incroci stradali più sicuri - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: Volkswagen e Siemens rendono gli incroci stradali più sicuri - BarbaraPremoli : Volkswagen e Siemens rendono gli incroci stradali più sicuri - MotoriNoLimits : Volkswagen e Siemens rendono gli incroci stradali più sicuri -

(Di venerdì 26 ottobre 2018)vogliono migliorare la sicurezza stradale, in particolare degli. Per questo, sono state sviluppate nuove funzioni per lo scambio locale di informazioni tra veicoli e infrastrutture digitali di trasporto. Nell’ambito di un progetto comune, la Municipalità di Wolfsburg,stanno realizzando un tratto di prova su una delle strade principali … L'articologlipiùMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.