Vodafone propone GB per il weekend e Pass Music a 1 euro ad alcuni clienti

A partire da oggi 17 ottobre 2018 è possibile attivare una delle offerte Vodafone Special Minuti, che offrono fino a 50 GB di traffico in 4G e Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali a partire da 6 euro al mese.

La Vodafone Special Minuti 50 GB non è più attivabile, ma aumentano i Giga della Unlimited X4 Pro e tornano le Special Minuti 20 GB e 30 GB.

Vodafone torna a sfoderare l'armeria pesante per sottrarre clienti alla concorrenza che risponde al nome di Iliad e MVNO.

Vodafone sta proponendo la sua offerta Vodafone Special 30GB ad alcuni già clienti, al prezzo di 11 euro al mese, con chiamate illimitate e 1000 messaggi, e a tutti offre Vodafone In&Out a 13 euro.

Scopriamo come acquistare alcuni smartphone Huawei con Vodafone, che propone anche l'offerta Giga In&Out con attivazione e primo mese gratis.

Vodafone propone la Giga Weekend (4 GB di internet da utilizzare sabato e domenica) al costo una tantum di 1 euro solo per alcuni clienti

Tre contro Vodafone e la Special Minuti 30GB ripropone Play 30 Unlimited con chiamate illimitate e 30GB a 7€ al mese. La tariffa è attivabile entro il 19 settembre negli Store 3 Italia esclusivamente per i clienti attualmente in Vodafone, PosteMobile ed ex clienti che ricevono un SMS Winback. Tre contro Vodafone: Play 30 Unlimited Tre contro Vodafone propone Play 30 Unlimited che prevede un costo di attivazione pari a 5€ a cui occorre aggiungere ...

Vodafone risponde prontamente a TIM, riproponendo Special Minuti 30 e 50GB, con prezzi che partono dal 7 euro al mese.

Vodafone torna a proporre Special Minuti 30 GB a 7 euro ad alcuni ex clienti, e Special 1000 2GB a 5 euro ad alcuni già clienti selezionati.

Vodafone offre Total Giga 30 a 13 euro al mese fino al 16 settembre, e sconta Smart N9 e N9 Lite per tutto il mese di settembre.

Gli SMS sono partiti alla volta di un pubblico ben preciso, ossia in direzione degli ex clienti Wind che sono passati in Vodafone

Vodafone sta inviando degli SMS ad alcuni suoi clienti proponendo minuti illimitati di chiamate verso tutti per 5 giorni al costo di 3 euro una tantum: probabilmente è riservata ad alcune SIM a consumo.