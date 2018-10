Violentata per anni dal patrigno | la madre sapeva e non interveniva La coppia arrestata

"Crack - eroina e alcol. Desirée era tramortita. Violentata per 12 ore" : Crack, eroina, tranquillanti. E poi alcol a fiumi. Desirée Mariottini è morta così, dopo un mix esplosivo di droghe e superalcolici, stuprata da almeno quattro persone. 'Quella notte era strafatta' ...

Violentata e uccisa per aver aiutato un amico. “Offrì altro sesso ai suoi aguzzini per farsi liberare” : La drammatica storia di Hanna Cornelius, 21enne trovata in una pozza di sangue nell’hinterland di Città del Capo, in Sudafrica. Quattro uomini alla sbarra: hanno tentato di uccidere anche l’amico 22enne della giovane, abbandonato perché creduto morto.Continua a leggere

Desirée morta dopo 12 ore di agonia : Violentata da 4 o più persone : È stata lasciata morire in 12 ore di agonia. Ai tre fermati per lo stupro e l?omicidio di Desirée sono contestate aggravanti pesantissime: quella della crudeltà, quella di...

Desirée morta dopo 12 ore di agonia : Violentata da 4 o più persone : È stata lasciata morire in 12 ore di agonia. Ai tre fermati per lo stupro e l?omicidio di Desirée Mariottini sono contestate aggravanti pesantissime: quella della crudeltà,...

Desirée morta dopo 12 ore di agonia : Violentata da 4 o più persone : È stata lasciata morire in 12 ore di agonia. Ai tre fermati per lo stupro e l?omicidio di Desirée sono contestate aggravanti pesantissime: quella della crudeltà, quella di...

Desirée - morta a 16 anni : “Drogata e Violentata”|Misteri Sei interrogati per l’omicidio : Attirata in un trappola, drogata e lasciata morire: la sedicenne vittima anche di una violenza di gruppo nel palazzo occupato di San Lorenzo. Un testimone: «Lì erano in tanti. C’era anche un’altra ragazzina che chiedeva aiuto». Si indaga per omicidio

Desirée - drogata e Violentata a Roma : indagini per omicidio - caccia al branco : Tracce di stupefacente e segni di un rapporto sessuale. L'autopsia sul corpo di Desiree Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile occupato a Roma, a San Lorenzo,...

Desirée - morta a Roma : 'Drogata e Violentata da tre persone'. L'ipotesi choc a Storie italiane : Il quartiere di San Lorenzo è ancora sotto choc per quanto accaduto a Desirée M. , la ragazza di 16 anni di Cisterna, Latina, trovata morta in una casa abbandonata di via dei Lucani. Questa mattina la ...

Si ferma per aiutare un amico : viene Violentata e uccisa : Il terribile omicidio è avvenuto a Città del Capo: per la studentessa 21enne non c'è stato nulla da fare. Arrestati quattro...

Violentata dal papà per nove anni - l'incubo di una ragazzina. Arrestato l'orco 45enne : Un terribile incubo durato nove anni per una ragazzina , ora adolescente, che sarebbe stata abusata dal padre: ma dopo nove lunghi anni ha trovato il coraggio e si è confidata con la mamma, che ha ...

Milano - 70enne Violentata : fermato romeno già condannato per stupro. Salvini : «Castrazione chimica» : È stato rintracciato in otto giorni l'uomo che il 21 settembre scorso, a Milano, ha rapinato e costretto a subire violenza una donna anziana nel suo appartamento. Si tratta di un 42enne di...

Anziana Violentata - Salvini : «Serve castrazione chimica per "curare" gli infami» : ' castrazione chimica per 'lo SCHIFOSO che qualche giorno fa aveva rapinato e stuprato una donna di 70 anni in casa sua a Milano. Un recidivo. Era già stato rispedito in Romania per un'altra violenza ...

Anziana Violentata Milano : fermato ha condanna a 10 anni per stupro : L'uomo di nazionalità romena fermato dalla Polizia di Stato perché sospettato di aver rapinato e violentato un'Anziana a Milano, era stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 è stato estradato in Romania per scontare là il resto della pena. Secondo quanto spiegato in Questura, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava a Milano da circa un mese, dove frequentava ...

Milano - 70enne Violentata in periferia : fermato 40enne con precedenti per stupro : È un cittadino romeno di circa 40 anni con precedenti per stupro il presunto autore dell’aggressione di una donna di 70 anni a Comasina, periferia nord di Milano, lo scorso 21 settembre. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile del capoluogo lombardo, coordinata dal pm Gianluca Prisco e dall’aggiunto Letizia Mannella, a capo del pool che persegue i reati contro le fasce deboli. Secondo le ricostruzioni la vittima era stata ...