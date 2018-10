Video Chelsea-BATE Borisov 3-1 | highlights e gol della partita Europa League gruppo L

Diretta/ Chelsea-Bate (risultato finale 3-1) streaming Video e tv : Rios segna il gol della bandiera : Diretta Chelsea Bate, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la terza giornata nel gruppo L di Europa League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 22:45:00 GMT)

Chelsea Bate/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Chelsea Bate, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la terza giornata nel gruppo L di Europa League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:03:00 GMT)

Chelsea-United - rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri/ Video - Special One vs Marco Ianni : ecco perchè : Chelsea-United, rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri. Video, Special One vs Marco Ianni a fine gara: ecco cosa è accaduto allo Stamford Bridge di Londra(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Chelsea-United - ecco il motivo della rissa : il gesto del collaboratore di Sarri e la risposta di Mourinho [Video] : Tensione nella gara di Premier League tra Chelsea e Manchester United, la partita si è conclusa sul risultato di 2-2 con la rete siglata da Barkley nel finale, con clamorosa rissa. Un collaboratore di Maurizio Sarri, Marco Ianni, ha esultato in modo provocatorio davanti alla panchina di Mourinho, l'ex Inter è scattato per reagire, necessario l'intervento dei membri dello staff per evitare la rissa, lo Special One si è poi ...

Chelsea-Manchester United - i Blues pareggiano al 96° : Mourinho è una furia - rissa sfiorata [Video] : Josè Mourinho sfiora la rissa al termine della partita contro il Chelsea, il Manchester United si fa rimontare al 96° e l'allenatore portoghese impazzisce Il clima teso dell'ultimo periodo ha fatto commettere un gesto folle a Josè Mourinho al termine della partita tra Chelsea e Manchester United. La squadra dell'allenatore portoghese ha subito il gol del pareggio al 96° scatenando le furie dello "Special One".

Diretta / Chelsea Manchester United streaming Video e tv : Sarri vs Mourinho - quote - formazioni e orario : Diretta Chelsea Manchester United, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Stamford Bridge, valida per la nona giornata di Premier League(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:41:00 GMT)