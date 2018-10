Vicenda choc in una scuola di Bari | quattro maestre arrestate dai Carabinieri

scuolainforma

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Purtroppo, si parla dianche nella cronaca odierna, con una nuova e spiacevole notizia di maltrattamenti a danno dei bambini più piccoli. I, infatti, hanno arrestatodi unamaterna di Capurso, località in provincia di: le insegnanti sono state accusate di aver maltrattato i loro alunni, bambini di 3 anni.per maltrattamenti Ledella‘Montessori’ avrebbero 47, 49, 52 e 63 anni e nei loro confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari. Come riportato dall’AGI (Agenzia Giornalistica Italiana), le insegnanti avrebbero spesso manifestato ‘comportamenti vessatori e violenti nei confronti dei piccoli’. Continue vessazioni da parte delleSpintoni e strattoni sino a farli cadere per terra, persino schiaffi: ai bambini veniva imposto ...