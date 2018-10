Via Cristoforo Colombo | un ciclista investito | è grave

Fs : al Via 'concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (4) : (AdnKronos) - "Il Campus delle Arti di Brera destinato all’interno dello spazio dell’ex scalo ferroviario Milano Farini è un’occasione storica sia per l’ampliamento di un’Istituzione di alta formazione quale appunto l’Accademia di Brera ma anche un’opportunità per la città di Milano, giacché una vas

Fs : al Via 'concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (3) : (AdnKronos) - Tutte le più grandi città europee, sottolinea Carlo De Vito, Presidente Fs Sistemi Urbani, "stanno affrontano il tema della trasformazione urbana, che oggi inizia dalla rigenerazione delle aree lasciate libere dalle attività industriali. Gli scali di Milano non più funzionali alle atti

Fs : al Via 'concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (2) : (AdnKronos) - "Concorso Farini" si inserisce nell’Accordo di Programma sottoscritto nel 2017 di cui sono parte Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane (con Rete Ferroviaria Italiana e Fs Sistemi Urbani) e Coima Sgr per conto del fondo immobiliare Mistral, che nel luglio 20