Via al crowdfunding per il Dasung Not e-Reader | il tablet Android che non sembra un tablet

Al Via “Autopsia di Venezia” - il progetto di crowdfunding che racconterà la Serenissima : un appello per salvare la città - tra turismo di massa e spopolamento : Ha preso il via in questi giorni “Autopsia di Venezia” (“Venice’s autopsy”), il progetto di crowdfunding che finanzierà una mostra fotografica d‘autore dedicata a illustrare la situazione attuale della città, fra turismo di massa e spopolamento. L’esposizione, che partirà a settembre 2019 in concomitanza con la Biennale d’Arte e si protrarrà fino a maggio 2020, sarà curata dal fotografo veneziano Michele Alassio, e porterà all’attenzione ...