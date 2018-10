ilfattoquotidiano

: Vercelli, migrante si getta dal treno in corsa durante un controllo e muore: era in regola ma senza biglietto - Pechiarit : Vercelli, migrante si getta dal treno in corsa durante un controllo e muore: era in regola ma senza biglietto - Rosa89578 : RT @fattoquotidiano: Vercelli, migrante si getta dal treno in corsa durante un controllo e muore: era in regola ma senza biglietto https://… - Cascavel47 : Vercelli, migrante si getta dal treno in corsa durante un controllo e muore: era in regola ma senza biglietto… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Un nigeriano di 33 anni con un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari è morto giovedì mattina lanciandosi da untra San Germano Vercellese e Olcenengo, in provincia di. Quando si è buttato dal finestrino, era in corso undella polizia ferroviaria. L’uomo era senza biglietto: nel suo zaino sono stati ritrovati i documenti e poco altro. Un consigliere comunale del Pd di Biella, Paolo Furia, ha denunciato su Facebook che una dipendente delle ferrovie in servizio alla stazione di Santhià avrebbe detto: “Meglio che si sia ucciso uno così che un’altra persona”. La vittima, racconta La Repubblica, era sbarcata a Lampedusa nel 2011 e dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno a Bergamo, viveva nel Vercellese dove lavorava come imbianchino. Nessuno sa perché abbia reagito in quel modo aldella Polfer, visto che la sua unica colpa era ...