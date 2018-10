Venezuela | la crisi economica strangola il paese Donna partorisce in strada | non può

Venezuela - DONNA PARTORISCE IN STRADA A CARACAS/ L’iperinflazione schiaccia i cittadini : una crisi mai vista : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane DONNA PARTORISCE per STRADA. E' successo in VENEZUELA, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:40:00 GMT)

Venezuela : Presidente Colombia vede Conte - preoccupati da crisi : Il Presidente Colombiano ha parlato di 'sostegno da parte dell'Italia alla nostra politica nei confronti della crisi migratoria Venezuelana' e alla volontà di 'accogliere i nostri fratelli ...

America Latina : crisi migratoria Venezuelana - alto commissario Unhcr Grandi in visita in Colombia - Argentina - Perù ed Ecuador : Sempre secondo dati Onu 1,9 milioni di venezuelani vivono all'estero dal 2015 e il numero di coloro che hanno inoltrato domanda di asilo nel mondo è cresciuto del 2 mila per cento dal 2014. , Res,

Crisi Venezuela - Almagro - Osa - : non escludiamo intervento militare : ... Osa,, Luis Almagro, ha sostenuto in Colombia che non si deve escludere un intervento militare in Venezuela come soluzione della Crisi politica e sociale che vive quel Paese. "Circa un intervento ...

Venezuela - emergenza profughi : vertice a Quito/ Ultime notizie - crisi coinvolge tutto Sud America : Venezuela, emergenza profughi: vertice a Quito. Ultime notizie, crisi coinvolge tutto Sud America, secondo l'Oim livelli vicini a quelli del Mediterraneo(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:46:00 GMT)

Venezuela - l’emergenza profughi colpisce tutto il Sud America. In programma vertice a Quito per gestire la crisi : In America Latina per far fronte alla crisi dei migranti in fuga dal Venezuela si moltiplicano iniziative nazionali e regionali: Colombia e Perù al termine di una riunione a Bogotà, hanno annunciato di aver stipulato un accordo per scambiarsi informazioni sulle centinaia di Venezuelani che accolgono, al fine di evitare che i migranti ricevano assistenza in più di un Paese “limitando le possibilità per altri”. È il primo passo ...

Sud America - raid violenti e xenofobia : nessuno vuole i profughi del Venezuela. “Crisi come quella del Mediterraneo” : Le immagini dei campi improvvisati di profughi venezuelani dati alle fiamme da orde di brasiliani adirati che con violenza hanno cercato fisicamente di rispedire i migranti oltre il confine nazionale, danno bene l’idea del clima di tensione che si respira in Brasile. Nello stato del Roraima, al confine amazzonico con il Venezuela, è stato necessario l’invio delle forze armate per riportare la calma. Il timore è che anche in altri Paesi possano ...

Venezuela in crisi - boom delle criptovalute per difendersi dall’iperinflazione : Per i Venezuelani l’accesso alla valute digitali si è trasformato in uno spiraglio di libertà personale e, soprattutto, in un sistema per salvaguardare i propri soldi, senza dover correre a spenderli non appena ricevuti, per evitare che siano mangiati dall’implacabile aumento dei prezzi. Il fenomeno è accompagnato da un incremento vertiginoso degli esercizi commerciali che adottano la criptovaluta come mezzo di ...