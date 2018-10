Venerdì nero per lo sciopero | si fermano trasporti | scuola e sanità | tutte le info

Sciopero - oggi Venerdì nero : scuola - sanità e trasporti in tilt. I servizi garantiti : oggi 26 ottobre è stato proclamato dai sindacati lo Sciopero generale che interesserà vari settori dalle scuole alla sanità ai trasporti. Ennesimo venerdì nero per i...

Sciopero generale - si ferma tutto : verso il "Venerdì nero" : Dai trasporti alla scuola passando per la sanità e le poste, il 26 ottobre rischia di paralizzare l'Italia a causa dello...

Bus e metro - ancora un Venerdì nero a Roma : Trasporto pubblico a rischio. Sciopero di 24 ore venerdì 12 ottobre, indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, di 4 ore, invece, quello indetto da Cgil, Cisl e Uil, che interesserà le linee ...

"Venerdì nero? Eccesso di vendite Ora i mercati aspettano Tria" : IL GESTORE ANALIZZA LA GIORNATA SUI mercati/ "A caldo Piazza Affari è stata vittima di un Eccesso di vendite o di svendite per una questione di panico da notizia. Durante il weekend, poi, gli investitori sono stati rassicurati dalle dichiarazioni di alcune figure del governo giudicate sotiricamente attendibili come Tria e Savona, scansando il timore di un disastro imminente e oggi hanno chiuso le loro posizioni Segui su ...

Borse - Venerdì nero su Piazza Affari : a picco i bancari : I dati sul nuovo livello defict/Pil al 2,4%non sono piaciuti ai mercati: il FTSE Mib chiude in caduta del 3,7%, banche in...

Borsa - Venerdì nero a Milano l'indice Ftse-Mib perde il 4 - 03% : Roma, 28 set., askanews, - venerdì sempre più nero alla Borsa di Milano, con i mercati che hanno reagito in maniera molto negativa all'accordo della maggioranza di governo per aumentare il deficit di ...

Ryanair - Venerdì nero per lo sciopero : centinaia di voli cancellati : Viaggi e vacanze a rischio per chi ha deciso di partire con la compagnia low cost: partenze a rischio tra Spagna, Italia...

Ryanair - il Venerdì nero dello sciopero europeo : Quando è nataL'era low costI voliLa FlottaI passeggeriQuante persone ci lavoranoIn arrivo il venerdì nero dei voli. Per il 28 settembre la compagnia low cost Ryanair ha annunciato uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà i dipendenti di cabina europei di Portogallo, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Italia compresa. A oggi sono stati cancellati preventivamente 150 voli, circa il 92 per cento dei voli previsti dalla compagnia per quel ...

