Venerdì nero dei trasporti | stop a treni | autobus e metrò Cosa succede | la videoscheda

Sciopero generale - Venerdì nero in tutto lo Stivale : venerdì nero per i trasporti in Italia. Oggi 26 ottobre si rischiano forti disagi in tutta la penisola per lo Sciopero generale del settore pubblico proclamato da alcuni sindacati, Cub, Sgb, Si-Cobas, ...

Trasporti - si teme nuovo "Venerdì nero" : 10.26 Trasporto pubblico a rischio domani per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. A Roma l'agitazione interesserà i collegamenti Atac(bus,tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo), nonché le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e ...

"Venerdì nero? Eccesso di vendite Ora i mercati aspettano Tria" : IL GESTORE ANALIZZA LA GIORNATA SUI mercati/ "A caldo Piazza Affari è stata vittima di un Eccesso di vendite o di svendite per una questione di panico da notizia. Durante il weekend, poi, gli investitori sono stati rassicurati dalle dichiarazioni di alcune figure del governo giudicate sotiricamente attendibili come Tria e Savona, scansando il timore di un disastro imminente e oggi hanno chiuso le loro posizioni Segui su ...

Borse - Venerdì nero su Piazza Affari : a picco i bancari : I dati sul nuovo livello defict/Pil al 2,4%non sono piaciuti ai mercati: il FTSE Mib chiude in caduta del 3,7%, banche in...

Borsa - Venerdì nero a Milano l'indice Ftse-Mib perde il 4 - 03% : Roma, 28 set., askanews, - venerdì sempre più nero alla Borsa di Milano, con i mercati che hanno reagito in maniera molto negativa all'accordo della maggioranza di governo per aumentare il deficit di ...

Ryanair - Venerdì nero per lo sciopero : centinaia di voli cancellati : Viaggi e vacanze a rischio per chi ha deciso di partire con la compagnia low cost: partenze a rischio tra Spagna, Italia...